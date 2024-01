Werder Bremen: Ohne fünf Spieler, aber mit 3500 Fans zum VfL Bochum

Der SV Werder Bremen reist mit Problemen zum VfL Bochum. Das sagt der SVW-Coach vor dem Spiel im Ruhrstadion.

Die Stimmung beim SV Werder Bremen ist vor dem Restrunden-Auftakt beim VfL Bochum (Sonntag, 15:30 Uhr) verbesserungswürdig. Denn eine Testspielpleite gegen Eintracht Braunschweig verhagelte die Laune, dazu wartet Trainer Ole Werner weiter auf neue Spieler und zuletzt kritisierte auch Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt die Verantwortlichen.

Daher sehnen sich die Bremer nun nach Ruhe, die am leichtesten mit einem Dreier in Bochum einkehren würde. Doch Werner reist mit einem kleinen Kader an, denn "Milos Veljkovic wird noch ausfallen. Wir haben die Hoffnung, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann. Bei Nicolai Rapp ist noch ein Fragezeichen, er hat anteilig trainiert. "

Daneben wird Bremen auch auf Spyros Angelidis (Handbruch), Naby Keita (Afrika-Cup), Leon Opitz (Außenbandriss im Sprunggelenk) und Amos Pieper (Knöchelbruch) verzichten müssen.

Auf eines kann sich Bremen aber verlassen. Denn obwohl es noch keinen Auswärtssieg in der laufenden Bundesliga-Spielzeit gab, werden 3500 Fans den SVW ins ausverkaufte Ruhrstadion begleiten.

Werner betont vor den 90 Minuten: „Es wird ein außergewöhnliches Spiel, was die Atmosphäre angeht. Es ist kein großes, aber ein enges Stadion, das darüber eine Wucht entfachen kann. Bochum ist heimstark, der Wind wird von vorne kommen. Ich freue mich darauf, dass es wieder losgeht.“

Ich glaube nicht, dass er mit dem Kopf nicht bei Bochum ist Ole werner über Stürmer Rafael Borré

Und nach der Partie könnte der Bremen-Trainer dann auch eventuell auf neue Akteure hoffen. Sport-Chef Clemens Fritz gab bekannt: „Unser Ziel ist es, in der kommenden Woche was zu vermelden, wir arbeiten intensiv daran und ich bin auch durchaus optimistisch. Garantien können wir dafür aktuell aber nicht geben.“

Zwei neue Akteure sollen kommen, für die Dreierkette und das Mittelfeld. Auch ein Stürmer könnte benötigt werden, wenn sich Wechsel-Gerüchte um Angreifer Rafael Borré bewahrheiten. Vor dem Bochum-Spiel sagt Werner: "Rafael arbeitet sehr professionell. Da habe ich keine Veränderungen wahrgenommen, seitdem er hier ist. Er wird am Sonntag im Kader stehen. Er gibt uns zu nullkommanull Prozent das Gefühl, dass er nicht voll mit dem Herzen dabei ist. Er kann das sehr gut trennen und macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich glaube nicht, dass er mit dem Kopf nicht bei Bochum ist."