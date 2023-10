VfL Bochum: Zwei Start-Debüts – diese Elf soll es gegen Mainz richten

Eintracht Frankfurt 15:30 Borussia Dortmund 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der VfL Bochum empfängt am Freitagabend den 1. FSV Mainz 05 zum Kellerduell. Mit dabei: Zwei Spieler, die in dieser Saison noch nicht in der Startelf standen.

Im Duell der Sieglosen treffen am Freitagabend (20.30 Uhr, live im RS-Ticker) in der Bundesliga der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 aufeinander. Anders formuliert: Der Vorletzte empfängt den Letzten. Wie wichtig diese Partie ist, zeigte sich bereits 40 Minuten vor Anpfiff. Angeführt von Kapitän Anthony Losilla lief die Mannschaft vor dem Aufwärmen geschlossen vor die Ostkurve und stimmte sich gemeinsam mit den VfL-Fans auf das Flutlichtspiel ein. Denn klar ist: Beide Teams stehen allmählich unter Zugzwang. VfL-Trainer Thomas Letsch hat im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim SC Freiburg sein Team daher auf zwei Positionen verändert. Mit Philipp Förster und Moritz Broschinski rutschen gleich zwei Spieler in die erste Elf, die in dieser Saison bislang keinen Starteinsatz zu verzeichnen haben. Christopher Antwi-Adjei und Goncalo Paciencia nehmen dafür zunächst auf der Bank Platz. Für Patrick Osterhage, der wieder mit der Mannschaft trainieren konnte, kommt das Spiel noch zu früh. Matus Bero (Innenband-Teilriss), Lys Mousset, Jordi Osei-Tutu, Mats Pannewig, Moritz Römling, Mohammed Tolba (allesamt nicht berücksichtigt) stehen ebenfalls nicht im Kader. So spielen sie VfL Bochum: Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Förster, Soares - Stöger - Asano, Broschinski. Mainz 05: Zentner - Fernandes, Leitsch, van den Berg - da Costa, Kohr, Barreiro, Caci, Gruda - Onisiwo, Ajorque. Das sagten die Trainer vor dem Spiel Thomas Letsch: "Es ist eine gesunde Anspannung da. Ein wichtiges Spiel, das zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Wir und Mainz sind in einer ähnlichen Situation, beide noch ohne Sieg. Es benötigt eine aggressive Spielweise, Intensität und Bereitschaft." ...über die Ausrichtung: "Wir werden nicht den Ansatz wählen, den wir in Leipzig hatten. Das ist nicht das Zeichen, das wir aussenden sollten. Wir müssen es mit unserer Leistung schaffen, von der ersten Minute an unsere positiv verrückten Fans mitzunehmen." Bo Svensson: "Wir brauchen Punkte, ein Sieg wäre sehr gut. Das ist aber immer unser Ziel. Jeder kennt unsere Situation, das habe ich in der Intensität des Trainings auch wahrgenommen. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft sich sehr bewusst ist, was sie am Freitag zu tun hat." ...über den VfL: "Sie agieren mannschaftlich geschlossen, sind körperlich stark und sehr erfahren. Thomas Letsch gibt ihnen einen klaren Plan mit auf den Platz." …über das Ruhrstadion: "Es ist eine sehr laute, beeindruckende Stimmung mit einem guten Publikum, das seine Mannschaft immer unterstützt. Diese besondere Atmosphäre in einem kleinen Stadion müssen wir annehmen und wissen, was auf uns zukommt. Aber wir beschäftigen uns mit Lösungen, damit umzugehen."

