VfL Bochum: Fabian mit Schiri-Schelte - "Ein Witz! (...) nur, weil wir der VfL sind"

Der VfL Bochum konnte auch im achten Anlauf nicht den ersten Bundesliga-Sieg der Saison einfahren. In Freiburg gab es ein 1:2, der Schiedsrichter geriet ins Visier der VfL-Kritik.

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum, wollte nach der 1:2-Niederlage des VfL beim SC Freiburg überhaupt nicht über die Leistung der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch sprechen. Fabian knöpfte sich lieber Tobias Reichel aus Sindelfingen vor und legte mit einer echten Schiedsrichter-Schelte los.

Zur Info: Der 36-jährige Fabian stattete Reichel nach dem Abpfiff auch einen Kabinenbesuch ab. Ein Grund: Freiburgs Foul in Person von Vincenzo Grifo an Cristian Gamboa. Freiburgs italienischer Nationalspieler, der später den Siegtreffer erzielte, sah nur die Gelbe Karte. Die Bochumer hatten mit einem Platzverweis gerechnet.

"Es sind Entscheidungen dabei, die gegen uns getroffen werden, die offensichtlich sind. Das ist nicht mehr erklärbar. Das ist relativ harter Tobak, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir nur der VfL Bochum sind. Im letzten Spiel bekommen wir einen Elfmeter gegen uns, der keiner ist. Jetzt muss es für Freiburg eine klare Rote Karte geben. Es kann ja nicht sein, dass der Spieler erst einen gebrochenen Fuß haben muss, damit der Täter eine Rote Karte sieht. Der Handelfmeter, ja, so ist die Regel, den muss er wohl geben. Das ist eine Regel, die nur schwer zu greifen ist. Die Regel ist aber eben so, dass es Elfmeter gibt, wenn der Ball an den Arm geht", wurde Fabian deutlich.





Einmal in Fahrt polterte der Ex-Profi, der in seiner aktiven Zeit sechs Bundesligaspiele und 142 Einsätze in der 2. Bundesliga verbuchte, weiter: "In den letzten Sekunden macht ein Freiburger Spieler sechsmal einen Einwurf, er darf zum siebten Mal einwerfen und es wird nicht abgepfiffen. Das ist ein Witz, das ist echt ein Witz! Das kann ich nicht verstehen. Andere beschweren sich auch, dann dürfen wir das auch mal tun. Es gibt für solche Szenen den VAR. Wir hatten vor der Saison auch Schulungen diesbezüglich. Wenn das Foul an Cristian Gamboa keine Rote Karte ist, dann weiß ich nicht mehr. Vielleicht muss der Knöchel wirklich erst gebrochen sein. Aber klar: Wir haben auch sportliche Themen, die wir aufarbeiten müssen. Aber dazu möchte ich nach diesem Spiel nichts zu sagen."

Und, Freiburgs Trainer Christian Streich solidarisierte sich mit den Bochumern. Er sagte auf der Pressekonferenz: "Wenn der Schiedsrichter so gegen uns entschieden hätte, dann wäre ich auch sauer."wozi mit gp