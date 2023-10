VfL Bochum: Einen Wechsel muss es in Freiburg geben

Der VfL Bochum reist mit Problemen in der Abwehr und dem Angriff zum SC Freiburg. So will der Trainer trotzdem erfolgreich sein.

Am Samstag (15:30 Uhr) will der VfL Bochum beim SC Freiburg drei Punkte entführen. Es wäre der erste Sieg am achten Bundesliga-Spieltag.

Mut hat dem VfL das etwas glückliche 0:0 am letzten Spieltag bei RB Leipzig gemacht, wo es erst einmal nur darum ging, hinten stabil zu agieren, wie Bochum-Trainer Thomas Letsch erklärte: "Wir haben in Leipzig eine defensive Herangehensweise gewählt. Ein paar Kontermöglichkeiten waren da, es ging aber nach den vielen Gegentoren vorher zunächst um eine kompakte Defensive."

Im Breisgau wird sich daran vermutlich nicht viel verändern, denn die Defensive ist bisher sehr anfällig. Auch beim Test gegen Hannover 96 gab es beim 1:3 drei Gegentore.

Letsch sagt vor den 90 Minuten beim SCF: "Freiburg hat einen etwas anderen Ansatz als Leipzig. Sie waren zuletzt in verschiedenen Grundordnungen unterwegs. Sie haben mit Grifo und Doan gefährliche Spieler in den Halbräumen. Eine stabile Mannschaft, gegen die es schwer ist, Chancen zu kreieren."

Keven Schlotterbeck hat es in Leipzig sehr gut gemacht. Er war laut, hat gut organisiert. Wenn nichts außergewöhnliches mehr passiert, dann wird er auch in Freiburg spielen Thomas Letsch

Mit Blick auf sein Personal wird Letsch eine Änderung vornehmen müssen, denn Patrick Osterhage fährt nicht mit nach Freiburg. Letsch: "Patrick Osterhage hat muskuläre Probleme, das ging Mitte der letzten Woche los und hat sich nicht gebessert. Er wird für das Freiburg-Spiel ausfallen."

So könnte der VfL Bochum beim SC Freiburg spielen Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Masovic, Soares - Stöger - Hofmann, Asano Es fehlen: Bero (Teilriss des Innenbandes), Esser (Knieprobleme), Osterhage (muskuläre Probleme)

Wobei fast alle anderen Akteure an Bord sind, Letsch zudem immer wieder betont, dass der Kader die Möglichkeiten bietet, auf Ausfälle zu reagieren. So auch in Freiburg, wo er zumindest eine Personalie im Vorfeld klärt, denn: "Keven Schlotterbeck hat es in Leipzig sehr gut gemacht. Er war laut, hat gut organisiert. Wenn nichts außergewöhnliches mehr passiert, dann wird er auch in Freiburg spielen."

Wer vorne aufläuft, das wurde noch nicht verraten. Denn abseits der Defensivprobleme trifft der VfL auch zu wenig. Letsch zu dem Thema: "Die Statistiken zeigen, dass wir viele Torschüsse haben. Die Qualität der Abschlüsse muss aber höher werden. Das ist ein komplexes Thema. Fakt ist, dass wir bislang zu wenige Tore gemacht und zu viele kassiert haben."