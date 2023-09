VfL Bochum: Hofmann: "Gladbach ist auch unter Zugzwang, das wird eine heiße Partie"

Fünf Teams sind in der Bundesliga noch ohne Sieg. Der VfL Bochum will am Samstag nicht mehr dazugehören.

Eine Englische Woche wäre für den VfL Bochum sicher nicht verkehrt gewesen. So hätte man schneller auf das 0:7 beim FC Bayern München reagieren können.

So blieb eine Woche, um sich auf das nächste Heimspiel vorzubereiten. Am Samstag (15.30 Uhr) stellt sich Borussia Mönchengladbach im Ruhrstadion vor, auch ein Team, das noch ohne Dreier in der laufenden Spielzeit daherkommt.

Daher ist die Marschroute klar, wie VfL-Angreifer Philipp Hofmann betont: "Wir freuen uns jetzt auf das Heimspiel, wir werden alles reinlegen. Gladbach ist auch unter Zugzwang, das wird eine heiße Partie. Beide wollen den ersten Sieg. Wir haben schon gute Partien gezeigt, das wollen wir bestätigen. Dann können wir das Ruder mit den Fans zusammen auf unsere Seite ziehen."

Die Packung von München spielt keine Rolle mehr, wie der ehemalige Karlsruher erklärt: "Bayern war schnell abgehakt. Der Gegner war gut, wir richtig schlecht, so kommt ein 7:0 zustande."

Die Gedanken sind lieber beim letzten Heimspiel gegen Gladbach, das die Bochumer mit 2:1 gewinnen konnten. Auch Hofmann traf, damals zum frühen 2:0. Gerne würde er wieder treffen, liegt er nun doch bald bei 1000 Minuten ohne Tor.

Vielleicht würde es helfen, wenn die Bochumer so auftreten, wie der Routinier es hofft. Seine Ankündigung: "Bei uns zuhause gibt es immer Vollgas. Wir wollen - wie letztes Jahr - die Intensität gegen Gladbach reinbringen, da fühlt sich der Gegner nicht so wohl."

Gladbach wird eine geile Aufgabe Kevin Stöger

Was noch für viele Tore spricht: Gladbach war auswärts bisher eine Schießbude, es gab ein 4:4 in Augsburg und ein 3:3 in Darmstadt. Ein offensiver Ansatz könnte also passen.

Was auf eine muntere Begegnung hindeuten würde, auf die sich auf Kevin Stöger freut, der kurz und knapp sagt: "Gladbach wird eine geile Aufgabe."

Wo Bochum sich endlich belohnen muss für eine gute Leistung, damit es nicht wie in der letzten Spielzeit läuft, wo der VfL erst am neunten Spieltag (3:0 gegen Eintracht Frankfurt) den ersten Saisonsieg feiern konnte.