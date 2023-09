VfL Bochum: Letsch vor Bayern - "So gehen wir die Sache an"

Auf den VfL Bochum wartet das schwierige Auswärtsspiel beim FC Bayern. Trainer Thomas Letsch über das Personal und das letzte Duell in München.

Nach einer Niederlage und drei Remis in Serie wartet der VfL Bochum auf den ersten Saisonsieg. Da dürfte das nun anstehende Auswärtsspiel beim FC Bayern sicherlich nicht die geeignetste Aufgabe für dieses Vorhaben sein.

Doch Trainer Thomas Letsch will sich einige Tage vor dem Duell am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) nicht hinter der Außenseiterrolle verstecken.

"Entweder fahren wir nach München und sagen: Sie haben Topspieler, wollen die Champions League gewinnen. Wie kriegen wir das nur hin? Oder wir fahren hin mit dem Gedanken: Auch in München geht es bei 0:0 los und wir freuen uns auf das Spiel. Und so gehen wir die Sache an."

Was das im Konkreten bedeutet, ließ Letsch offen. Nur so viel: Er wolle einen ähnlichen Auftritt seiner Mannschaft wie in den letzten drei Partien sehen, wobei es natürlich auch immer darum gehe, gewisse Anpassungen an das Spiel des Gegners vorzunehmen.

In der bayrischen Landeshauptstadt gab es für den VfL wenig zu holen, der letzte Sieg liegt über 20 Jahre zurück. Letschs einziges Gastspiel bei den Bayern endete im vergangenen Februar mit 0:3. "Wir haben es eigentlich gut gemacht", erinnert sich der Coach. Bis zu einem individuellen Fehler kurz vor der Halbzeit, den der Rekordmeister zur Führung nutzte.

"Seitdem ist einiges passiert - bei uns und beim Gegner", sagt Letsch. Eines aber nicht: Der VfL konnte seine Auswärtsschwäche noch nicht ablegen, wartet seit Anfang März auf einen Erfolg in der Fremde, während die Bochumer zuhause stark sind.

"Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre unser Platz halb so groß wie andere. Vielleicht machen die Kulisse und das enge Stadion es einen Tick einfacher", mutmaßt Letsch - und fordert: "Unser Ziel muss es sein, das auch auswärts hinzukriegen." Beim 2:2 beim FC Augsburg zuletzt habe er schon gute Ansätze gesehen.

Ob gegen Keven Schlotterbeck rechtzeitig zum Bayern-Spiel wieder fit wird, ist noch nicht klar. Der Innenverteidiger verletzte sich am Wochenende an der Schulter. Es sei keine größere Sache, sagte Letsch, "es ist aber so, dass er Schmerzen hat - vor allem, wenn er in Zweikämpfe geht. Da müssen wir schauen, ob er im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann". (mit gp)