Ex-Bochumer Leitsch bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Maxim Leitsch kam nach langer Zeit wieder zu einem Bundesliga-Einsatz für Mainz 05. Allerdings verletzte sich der frühere Profi des VfL Bochum.

Bitteres Startelf-Comeback für Maxim Leitsch: Nach knapp einem Jahr bestritt der Innenverteidiger von Mainz 05 wieder eine Bundesliga-Partie von Beginn an.

Das schien angesichts der Leistung des Eigengewächses des VfL Bochum und einer Mainzer Führung ein Erfolg zu werden, nahm ab der 70. Minute jedoch einen unglücklichen Verlauf.

Da musste Leitsch aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Von der Bank aus musste der 25-Jährige mitansehen, wie die Frankfurter in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielten. Und auch am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen wird der 25-Jährige in die Zuschauerrolle gezwungen.

Er zog sich eine Innenbandverletzung im linken Kniegelenk zu, wie Untersuchungen ergaben. Das Bremen-Spiel kommt laut Verein sicher zu früh für Leitsch. "Die Dauer der verletzungsbedingten Zwangspause darüber hinaus hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab." Ebenso muss der FSV mindestens bei der letzten Partie vor der Länderspielpause vorerst auf Stürmer Ludovic Ajorque (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten.

Für Leitsch ist der Ausfall ein Rückschlag. Seit er vor dem Start der Vorsaison von Bochum nach Mainz wechselte, wird der Abwehrmann vom Verletzungspech verfolgt. Ab dem vergangenen Herbst fiel Leitsch monatelang aufgrund eines Erschöpfungszustandes aus, feierte erst im neuen Jahr sein Comeback.

Auch zum Ende der Spielzeit gehörte Leitsch für mehrere Wochen nicht zum Bundesliga-Kader und sammelte vereinzelt Spielpraxis im Regionalliga-Team der Mainzer.

Nach dem unglücklichen Premierenjahr wurde im Sommer über einen Abgang des früheren U21-Nationalspielers spekuliert. Ex-Klub Bochum und Schalke zeigten Interesse. Ein Transfer kam allerdings nicht zustande - plötzlich war Leitsch in Mainz wieder gefragt.

"Es ist im ersten Jahr für ihn nicht so gelaufen, wie wir uns beide das vorgestellt haben. Jetzt fangen wir neu an", sagte Trainer Bo Svensson Anfang Juli. "Ich weiß auf jeden Fall, welche Qualität er hat, und er kommt genauso wie alle anderen in den Konkurrenzkampf. Er hat die Qualität zu spielen, das ist ganz klar."

Und nachdem Leitsch den ersten Spieltag aufgrund von Adduktorenproblemen verpasste, erhielt er seine Chance am Sonntag gegen Frankfurt. Nun muss er allerdings den nächsten Rückschlag verkraften.