Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund Jude Bellingham hat in seinem ersten Pflichtspiel gleich ein Tor erzielt. Carlo Ancelotti lobt den 20-Jährigen.

Es dauerte gerade einmal 36 Minuten, da zeigte Jude Bellingham, warum Real Madrid in diesem Sommer für den Engländer tief in die Taschen gegriffen hatte. Für knappe 100 Millionen Euro war der 20 Jahre alte Engländer von Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt. Und gleich in seinem ersten Pflichtspiel traf er auch für seinen neuen Klub und wurde prompt zum Spieler des Spiels gewählt.

Die Madrilenen gewannen ihr Auftaktspiel der Primera Division mit 2:0 (2:0) bei Athletic Bilbao. Für die Führung hatte Rodrygo gesorgt (28.) bevor Bellingham mit seinem Debüt-Treffer nach einem Eckball des ehemaligen Bayern-Profis David Alaba früh den Sieg klarmachte.

Real-Trainer Carlo Ancelotti verzichtete zum Ligastart auf die beiden erfahrenen Luka Modric und Ex-Nationalspieler Toni Kross. Sie wurden erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt. Neben Bellingham liefen Eduardo Camavinga (20), Fede Valverde (25) und Aurelien Tchouameni (23) im Mittelfeld auf.

„Dieses Spiel war etwas ganz Besonderes für mich“, sagte Bellingham gegenüber den Vereinsmedien. „Ich hatte Glück, dass ich einen Treffer erzielt habe. Das sind drei Punkte für die Saison. Wir haben das Spiel dominiert und viele Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten und mussten uns zurück kämpfen. Wir haben sehr gut verteidigt und auf Konter gespielt und hätten noch mehr Tore schießen können.“

Anpassungsschwierigkeiten scheint der ehemalige Dortmunder in Madrid nicht zu verspüren. „Ich schätze meine Teamkollegen sehr für das, was sie am und neben dem Ball tun. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zusammen zu sein, und es macht mir Spaß, mit ihnen zu spielen“, lautete sein Fazit nach seinem rundum geglückten Debüt.

Das sah auch Carlo Ancelotti so. Sein Trainer war voll des Lobes für Bellingham. „Er ist ein einzigartiger Spieler. Er hat eine große Persönlichkeit und hat sich sehr schnell an das System der Mannschaft angepasst. Man hat das Gefühlt, dass er schon lange bei uns ist, und er ist ein Spieler von hohem Niveau“, sagte der 64-jährige Italiener, der Real Madrid nach der Saison verlassen wird, um die brasilianische Nationalmannschaft zu übernehmen.

Die Meisterschaft und einen Erfolg in der Champions League dürfte er wohl gerne als Abschiedsgeschenk hinterlassen. Jude Bellingham dürfte gegen so eine erste Saison bei Real Madrid sicherlich auch wenig einzuwenden haben.