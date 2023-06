Länderspiel auf Schalke: So kommen Fans an Tickets - auch ermäßigte Gruppenkarten verfügbar

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am kommenden Dienstag in der Schalker Veltins Arena auf Kolumbien. Infos zum Spiel und Ticketerwerb.

Im vierten Testspiel dieses Jahres empfängt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 20. Juni die Südamerikaner aus Kolumbien in der Veltins-Arena auf Schalke. Bei den bisherigen vier Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften konnte der einmalige Copa América Sieger noch nie gegen Deutschland gewinnen.

Das wohl bislang bedeutendste Länderspielduell zwischen Deutschland und Kolumbien fand in der Gruppenphase der WM 1990 in Italien statt. Hier gelang den Südamerikanern ein 1:1-Unentschieden, bevor Deutschland daraufhin alle Spiele gewinnen und in Rom den dritten Stern holen konnte. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegt Kolumbien nur drei Plätze hinter Deutschland auf Platz 17.

In ihren beiden Heimländerspielen im Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen auf die Ukraine und am 20. Juni in Gelsenkirchen (20:45 Uhr) auf Kolumbien. Wer die DFB-Auswahl live erleben möchte, kann sich ab sofort sein Ticket sichern. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) bietet für das Länderspiel auf Schalke neben den regulären Tickets auch vergünstigte Gruppenkarten für Vereine an.

Die Gruppenkarten für das Länderspiel in Gelsenkirchen kosten 10 Euro und sind für Gruppen, Mannschaften und Vereine ab 10 Personen ausschließlich über das Online-Formular des FLVW buchbar. Über das gleiche Formular können Sie auch reguläre Tickets in den Kategorien 1 bis 5 bestellen. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Bitte beachten Sie die Ermäßigungshinweise im jeweiligen Spiel.