Schalke: Krauß verabschiedet sich wehmütig -"Absolut keine Selbstverständlichkeit"

Tom Krauß wurde nun offiziell von Schalke verabschiedet. Der 21-Jährige richtete danach noch einmal rührende Dankesworte an die S04-Fans.

Es war der Tag des Abschieds. Zumindest der des offiziellen, denn mittlerweile befinden sich die meisten Spieler des FC Schalke 04 im Urlaub. Doch der Klub verabschiedete sich am Mittwochmittag über seine Social-Media-Accounts noch einmal von acht Spielern. Und einige nutzten kurz darauf die Gunst, selbst noch einmal Lebewohl zu sagen: auch Tom Krauß.

Der Mittelfeldspieler war ausgeliehen, er kehrt zunächst zu seinem Stammverein RB Leipzig zurück. Als bekennender Schalke-Fan seit Kindheitstagen, der sich mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen einen Lebenstraum erfüllt hatte. So wehmütig klangen dann auch die Abschiedsworte des 21-Jährigen auf Instagram: „Danke, liebe Schalker. Dieser Verein wird für immer in meinem Herzen bleiben.“

Das war aber nicht alles. Ausführlich schilderte Krauß, was ihm diese Saison bedeutete. „Ich durfte in dieser tollen Arena mein erstes Bundesligator erzielen. Ein Gefühl, welches ich nie vergessen werde.“ Er richtete auch direkte Dankesworte an die Schalke-Fans: „Ihr habt uns trotz der schwierigen Situation jede Sekunde unterstützt und das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Solche Momente wie beispielsweise im und nach dem Leipzig-Spiel bleiben für mich unvergessen.“

Krauß bedanke sich beim Klub, bei seinem Team und „den überragenden Fans, die uns immer zur Seite standen“. Wäre Schalke nicht abgestiegen, wäre Krauß geblieben, es gab eine Kaufpflicht für S04. Nun aber scheint seine Zukunft auch weiter in der 1. Bundesliga zu liegen. Es soll Interesse von Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz geben.

Schalke kündigt Transfers an

„Wir möchten uns bei jedem einzelnen Spieler bedanken. Ohne sie, ohne das gesamte Team, wären die vergangenen Wochen und Monate in der Form nicht möglich gewesen. Es ist immer schade, wenn Spieler den Verein verlassen“, sagte der neue Schalker Sportdirektor André Hechelmann am Mittwoch und fügte mit Blick auf die kommende Zweitliga-Saison an: „Wir arbeiten intensiv daran, durch unsere Transfers die entstandenen Lücken zu schließen und eine Mannschaft, die für die Aufgaben in der kommenden Saison gewappnet ist, zusammenzustellen.“