Schalke: Nach Abstieg - Alex Kral adelt die S04-Fans und entschuldigt sich

Der tschechische Mittelfeld-Star Alex Kral verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom königsblauen Anhang – und macht Schalke Mut.

Alex Kral (25) zählte in der Schalker Bundesliga-Saison zu den absoluten Korsettstangen bei den Königsblauen.

Auch dem tschechischen Nationalspieler, der 29 Spiele für den Traditionsklub absolvierte und drei Tore erzielte, hat der Abstieg kräftig zugesetzt. „Es ist nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, jedoch fühle ich, dass vor allem unsere Fans ein riesiges Dankeschön verdienen“, schreibt Kral im Kurznachrichten-Dienst Twitter.

Der defensive Mittelfeldspieler richtet seine Worte speziell an die königsblauen Anhänger: „Vielen Dank für alles, was Sie die ganze Saison über für uns getan haben. Als nach dem Herbst niemand mehr an uns geglaubt hat, waren Sie diejenigen, die fest an unserer Seite bis zum Ende gestanden sind und das haben wir gespürt!“

Kral räumt ein: „Es tut mir auch daher unglaublich leid, dass es uns allen nicht gelungen ist. Wir hatten eine großartige zweite Saisonhälfte und gemeinsam haben wir auf unser Ziel hingearbeitet, doch leider hat es nicht gereicht. Das, was Sie aber da draußen auf den Tribünen und zu Hause als Fans gezeigt haben, auch jetzt nach dem letzten Spiel, kann keiner auf der Welt!“

Ich bin stolz darauf, dass ich zumindest für eine Saison Ihr Spieler sein durfte und die Ehre hatte, vor Ihnen spielen zu dürfen! Alex Kral

Alex Kral schließt bei seinen Abschiedsworten auch die Schalker Teamkollegen, mit denen er im Saisonverlauf um den Liga-Verbleib gekämpft hatte, mit ein, um dann noch ein weiteres Lob an die S04-Fans dranzuhängen. „Ich danke meinen Mitspielern sowie allen im Verein. Doch vor allem Ihnen, dass Sie bis zum Schluss der stärkste Antrieb gewesen sind. Mit der Liebe, Stärke und Hingabe, die in diesem Verein steckt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Schalke 04 dorthin zurückkehrt, wo es wirklich hingehört. Ich bin stolz darauf, dass ich zumindest für eine Saison Ihr Spieler sein durfte und die Ehre hatte, vor Ihnen spielen zu dürfen!“