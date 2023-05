Sowohl für Bayer 04 Leverkusen als auch den VfL Bochum steht am letzten Spieltag viel auf dem Spiel. B04-Trainer Xabi Alonso hält sich bedeckt.

Für den einen geht es um Europa, für den anderen um das Überleben in der Bundesliga. Sowohl Bayer 04 Leverkusen als auch der VfL Bochum benötigen am letzten Spieltag im direkten Aufeinandertreffen (Samstag, 15.30 Uhr, live im RS-Ticker) einen Dreier. Während die Werkself mit solch einem sicher 2023/2024 in der Europa League vertreten wäre, benötigen die Bochumer noch Schützenhilfe.

Schlecht für den VfL Bochum: Bayer Leverkusen ist hochmotiviert, das 2:2-Remis nach 2:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach zu korrigieren. „Wir haben uns etwas zu früh entspannt. Das darf nicht passieren. Wenn wir ein gutes Ergebnis haben wollen, müssen wir bereit sein von der ersten Minute“, sagte Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz und betonte: „Jede Aktion ist entscheidend für unsere Zukunft. Wir müssen gewinnen. Für alle, für den Verein, für uns.“

Gut für den VfL Bochum: Die Leverkusener haben einige Ausfälle zu beklagen. Robert Andrich, Karim Bellarabi, Odilon Kossounou und Patrik Schick fehlen verletzt, Kerem Demirbay und Piero Hincapié sind gesperrt. Darüber hinaus gibt es zwei angeschlagene Spieler, deren Identität Alsonso nicht verraten wollte. „Es gibt noch zwei kleine Probleme. Wir werden sehen, ob diese Spieler für das wichtige Spiel am Samstag fit werden.“

Wir erwarten eine intensive Stimmung, viel Intensität. Sie spielen mit viel Energie, bestreiten viele Zweikämpfe. Wir müssen bereit sein Leverkusen-Trainer Xabi Alonso über den VfL Bochum

Besonders heikel daran? Bayer 04 Leverkusen drohen die gelernten Innenverteidiger ausgehen. Suboptimal für die bevorzugte Spielweise mit einer Dreierkette. Muss Alonso nun etwa das System wechseln? Der 41-Jährige zeigte sich jedenfalls gelassen. „Wir haben genüg Möglichkeiten, beide Systeme zu spielen.“

Bei aller Geheimniskrämerei - klar ist jedenfalls, dass Bayer 04 Leverkusen alles andere als ein einfaches Spiel im Ruhrstadion erwartet. Sein Team müsse „gut verteidigen. Dann werden wir Chancen bekommen“, sagte Alonso, betonte aber auch: „Wir erwarten eine intensive Stimmung, viel Intensität. Sie spielen mit viel Energie, bestreiten viele Zweikämpfe. Wir müssen bereit sein.“ Denn auch bei VfL Bochum gehe um „die Zukunft des Vereins.“