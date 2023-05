VfL Bochum: Soares wackelt - wer verteidigt gegen Augsburg hinten links?

Vor dem wichtigen Spiel gegen den FC Augsburg (13. Mai, 15:30 Uhr) drängt sich beim VfL Bochum eine Frage auf: Wer wird Außenverteidiger spielen?

Der VfL Bochum hat zur Zeit das ureigenste Problem des Fußballs: Vorne schießt die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch keine Tore, hinten werden zu viele Fehler gemacht. Während die Alternativen im Sturm mehr als überschaubar sind, könnte sich die Abwehrreihe personell am Samstag (13. Mai, 15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg durchaus verändern.

"Wir werden jetzt nichts Wildes machen und alles über den Haufen werden," sagte Letsch am Dienstag. Doch auch er weiß natürlich, dass es gerade auf den Außenverteidigerpositionen zuletzt Probleme gab. Nicht zum ersten Mal resultierte daraus auch gegen Gladbach ein Gegentor.

Vor allem der in der letzten Saison überragend aufspielende Danilo Soares läuft schon länger seiner Form hinterher. Letsch weiß, was er an dem Brasilianer hat. Aber auch, was ihm zurzeit fehlt. "Er muss frei sein im Kopf. Danilo ist einer unser besten Fußballer, die wir haben. Im Moment hat man den Eindruck, dass ihm das ganz schön nachsetzt und er dann nicht mehr der Danilo ist, den wir alle kennen."

In Gladbach wechselte Letsch bereits zur Pause beide Außenverteidiger nach einer gebrauchten Halbzeit aus. Für Cristian Gamboa kam Saidy Janko, Soares wurde von Konstantinos Stafylidis ersetzt. Gut möglich also, dass der Grieche gegen seinen Ex-Verein Augsburg den Vorzug in der Startelf erhält.

VfL Bochum: Soares, Stafylidis oder doch beide?

Stafylidis fühlt sich auf jeden Fall bereit. "Ich kenne diese Situationen schon, deshalb weiß ich, wie es sich anfühlt und was es braucht. Wir sind alle erwachsene Männer. Es ist nicht die Zeit, zu reden, sondern die Zeit, zu reagieren."

So könnte der VfL spielen: Riemann - Gamboa, Ordets, Masovic, Stafylidis - Losilla - Zoller, Förster - Asano, Antwi-Adjei - Hofmann.

Ob und wo er der Allrounder eingesetzt wird, habe aber eine untergeordnete Rolle. "Wir wollen alle spielen. Wenn einer sagen würde, er will nicht spielen, wäre er kein Fußballer." Der 29-Jährige kann links wie rechts verteidigen, aber auch im zentralen Mittelfeld agieren. So geschehen im Hinspiel in Augsburg als er den 1:0-Siegtreffer vorbereitete.

"Das ist die Entscheidung vom Trainer. Die gilt es zu respektieren und dann dem Team zu helfen, ob du spielst oder nicht." Am wichtigsten sei dabei, immer den Kopf oben zu halten. "Es bringt nichts, nach einer Niederlage zuhause zu bleiben und zu heulen."

Ebenfalls nicht zuhause geblieben ist am Dienstag die Familie Heintz. Während Frau und Kinder zusahen, empfahl sich auch Papa Dominique als Alternative für die Linksverteidigerposition. "Der ist geerdet, völlig entspannt und so spielt er", so Letsch. "Den bringt nichts aus der Ruhe, deshalb ist Dominique sicherlich ein Spieler über den wir nachdenken."

Eine weitere Variante wäre Linksfuß Keven Schlotterbeck. Optional könnte aber auch auch Stafylidis anstelle von Gamboa die rechte Bahn übernehmen und Soares seinen Stammplatz behalten. Viele Möglichkeiten, die sich Letsch bis Samstag durch den Kopf gehen lassen wird und mit Sicherheit keine einfache Entscheidung.