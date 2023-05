Schalke: Ohne Quartett nach Mainz, fünf Spielern droht Gelbsperre gegen die Bayern

Schalke unter Druck. Nach dem emotionalen Sieg gegen Bremen warten drei Auswärtsspiele an den letzten vier Spieltagen. Klar ist: Schalke muss auswärts was reißen für den Klassenerhalt.

Der FC Schalke startet komplett emotionalisiert in den Endspurt der Fußball-Bundesliga. Nach dem späten 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen glauben sie wieder an den Klassenerhalt.

Doch vier Spieltage vor dem Ende der Saison steht fest: Die Königsblauen werden es wohl nur schaffen, wenn sie auch auswärts einen Überraschungserfolg feiern, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gleicht schon einem Pflichtsieg.

Doch zuvor stehen die beiden Begegnungen beim FSV Mainz (Freitag, 20:30 Uhr) und beim FC Bayern München an. Und schon in Mainz wird es schwer zu punkten, verlor der FSV doch keines seiner letzten sieben Partien zuhause, zudem kämpfen die Mainzer noch um den Einzug in den Europapokal.

Was Schalke nicht interessieren darf, denn es muss ein Dreier in der Fremde her, sonst wird es knapp mit dem Klassenerhalt. Nach Mainz warten die Spiele in München und Leipzig. Da scheint ein Sieg in Mainz am wahrscheinlichsten.

So könnten Schalke beim FSV Mainz spielen Schwolow - Brunner, Yoshida, Kaminski (van den Berg), Matriciani - Krauß, Kral - Karaman, Drexler, Bülter - Terodde Gelbsperre droht: Jenz, Terodde, Bülter, Yoshida, Zalazar

Zumal immer mehr Spieler wieder fit sind. Verzichten muss S04-Trainer Thomas Reis nur auf die Keeper Ralf Fährmann und Justin Heekeren. Zudem können Soichiro Kozuki und Moritz Jenz nicht mitwirken. Beim Rest besteht große Hoffnung, dass sie wieder dabei sind, das Lazarett der Schalker ist so klein wie lange nicht.

Cedric Brunner ist nach seiner Schulterblessur wieder im Training, auch Tim Skarke ist nach seiner Fußblessur zurück. Coach Thomas Reis betont mit Blick auf sein Personal: "Moritz fällt leider aus, Sepp van den Berg wäre eine Option, die auch von Beginn spielen kann. Tim Skarke und Cedric Brunner haben bisher in dieser Woche alles mitgemacht."

Schauen müssen die Schaller zudem auf die Gelben Karten. Gleich fünf Akteure müssen bei der nächsten Verwarnung aussetzen.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, was für Reis alleine zählt, sind die 90 Minuten gegen Mainz. Im Hinspiel gab es einen der wenigen S04-Siege in der laufenden Runde.

Genauer gesagt einen von zwei Dreiern in der Hinserie. Den anderen gab es gegen den VfL Bochum, hier konnte Schalke auch das Rückspiel gewinnen. Das soll nun auch gegen Mainz klappen.

Wobei der Gegner auch ambitionierte Ziele hat. Reis über den FSV: "Sie haben durch ihre Spielweise viel Selbstvertrauen getankt. Sie haben viele Punkte geholt. Wir waren damals gegen Mainz in einer ähnlichen Situation, wo und das Wasser schon bis zum Hals stand. Wir müssen unsere Auswärtsbilanz jetzt aufbessern. Dafür müssen wir beim FSV mit Selbstvertrauen auftreten."