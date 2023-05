VfL Bochum: Patrick Osterhage gibt das Motto für die Gladbach-Partie vor

Noch vier Spiele, in der Fußball-Bundesliga geht es für den VfL Bochum um den Klassenerhalt. Nun wartet Gladbach, eigentlich eine Enttäuschung der Saison. Doch zuhause sind sie gefährlich.

Patrick Osterhage hat sich beim VfL Bochum in die Saison gearbeitet. Im Sommer 2021 kam er vom BVB II zum VfL. In der ersten Saison reichte es zu 13 Einsätzen, 593 Minuten kam der Mittelfeldmann in der Bundesliga zum Einsatz.

In dieser Spielzeit kommt er schon auf 22 Einsätze. Am siebten Spieltag, dort gab es gegen den 1. FC Köln nach einem schlimmen Start den ersten Punkt, spielt er in dieser Saison zum ersten Mal über die volle Distanz.

Seitdem hat er nur vier Mal nicht gespielt, der 23-Jährige, der bis 2026 unter Vertrag steht, hat sich seinen Platz an der Seite von Anthony Losilla uns zumeist Kevin Stöger erarbeitet.

Speziell die letzte Partie gegen den BVB wird Osterhage sicher länger in Erinnerung bleiben. Mit einem kurzen Blick zurück verrät er: "Das war eine besondere Partie für mich, da ich die letzten Male gegen den BVB nicht von Anfang an gespielt hat. Es war von beiden Seiten emotional geführt. Den Punkt haben wir gerne mitgenommen. Die Fans waren überragend, das war Gänsehaut-Stimmung."

Die Fans waren überragend, das war Gänsehaut-Stimmung Patrick Osterhage

Trotzdem geht der VfL vom Relegationsplatz aus in die letzten vier Partien, da der VfB Stuttgart aufgrund des besseren Torverhältnisses am VfL vorbeiziehen konnte.

Und das durch einen 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, den Gegner, der nun auf die Bochumer wartet. Die Gladbacher sind in dieser Saison eine der Enttäuschungen. Nur zwei Siege gab es aus den letzten zwölf Partien, die Mannschaft wirkt oft so, als sei sie gehemmt.

Auswärts geht fast gar nichts, doch zuhause gibt es ab und an Lichtblicke. Wie bei den Siegen gegen die Bayern oder Borussia Dortmund. Daher liegt die Borussia in der Heimtabelle auf Platz sechs.

Osterhage betont daher: "Das ist eine fußballerisch gute Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Wir müssen voll fokussiert sein und versuchen zu gewinnen."

Das Motto: "Reinwerfen in jeden Ball. Wir müssen schon im Training Intensitäten setzen. Dann muss jeder für den anderen da sein, wir müssen um jeden Zentimeter kämpfen."

Denn verschenken wird Gladbach nichts, sonst wird die Stimmung im Verein noch schlechter. Zumal bei einer Niederlage ein überschaubarer Abstand nach unten von nur fünf Punkten droht.

Denn im Keller wird derzeit ordentlich gepunktet, wie auch Osterhage weiß: "Nervös haben mich die Ergebnisse nicht gemacht, auch wenn man sich andere Resultate gewünscht hätte. Es ist jetzt so wie es ist, wir müssen unsere Punkte holen." cb / gp