Bundesliga: Heim-Debakel - Bochum kassiert 1:5-Klatsche gegen Wolfsburg

Der VfL Bochum hat zuhause eine deutliche Niederlage kassiert. Gegen den VfL Wolfsburg stand am Ende ein bitteres 1:5 (0:3).

Der VfL Bochum hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine derbe Heimniederlage kassiert. Gegen den VfL Wolfsburg verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch deutlich mit 1:5 (0:3). Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden.

Neben Kapitän Anthony Losilla stand Simon Zoller wieder in der Startelf - und hatte direkt die erste Torchance für Bochum, der Winkel war aber zu spitz (7.). Stattdessen gab es die frühe kalte Dusche. Bei einem langen Ball verschätzten sich Jordi Osei-Tutu und Danilo Soares. In der Mitte köpfte Mattias Svanberg ungehindert ein (10.).

Die Gastgeber waren bemüht, eine direkte Antwort zu geben. Ein Abschluss von Ivan Ordets ging nach einem Freistoß von Kevin Stöger knapp am Tor vorbei (13.). Ein weiterer Freistoß führte zum 0:2. Bochum lief in einen Konter der Gäste, die Defensivreihe war aufgerückt und Jakub Kaminski blieb vor Manuel Riemann eiskalt (21.).

Letsch reagierte und brachte Cristian Gamboa für den überforderten Osei-Tutu. Erneut nach Stöger-Freistoß hatte Philipp Hofmann den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Sein Schuss wurde allerdings abgefälscht und kullerte nur an den Pfosten (25.). In der Defensive kam Bochum aber weiterhin nicht in die Zweikämpfe, war zu weit weg von den Gegenspielern. Patrick Wimmer kam ungehindert zum Schuss, Patrick Osterhage fälschte unglücklich ab - 0:3 (33.). Das war auch der Halbzeitstand nach 45 Minuten zum Vergessen aus Bochum-Sicht.

Bochum: Riemann - Osei-Tutu (Gamboa, 24.), Ordets, Masovic, Soares - Losilla, Osterhage (Asano, 46.) - Zoller (Kunde, 64.), Stöger, Antwi-Adjei (Holtmann, 64.) - Hofmann (Broschinski, 46.). Riemann - Osei-Tutu (Gamboa, 24.), Ordets, Masovic, Soares - Losilla, Osterhage (Asano, 46.) - Zoller (Kunde, 64.), Stöger, Antwi-Adjei (Holtmann, 64.) - Hofmann (Broschinski, 46.). Wolfsburg: Casteels - Bornauw (Guilavogui, 46.), Lacroix, van de Ven - Nmecha - Kaminski (Cozza, 79.), Arnold, Svanberg (Gerhardt, 67.), Baku - Wind, Wimmer (Marmoush, 46., Waldschmidt, 64.). Tore: 0:1 Svanberg (10.), 0:2 Kaminski (21.), 0:3 Wimmer (33.), 0:4 Svanberg (56.), 1:4 Broschinski (68.), 1:5 Waldschmidt (77.) Gelbe Karten: Stöger (21.), Masovic (31.), Antwi-Adjei (37.) / Wimmer (24.), Guilavogui (80.), van de Ven (84.) Schiedsrichter: Felix Brych Zuschauer: 24.834

Beeindruckend dagegen die Reaktion der Bochumer Anhänger. Während die Spieler noch auf den Wiederanpfiff warteten, klangen schon Fangesänge durch das Ruhrstadion. Davon angepeitscht kam Bochum zu guten Möglichkeiten durch Erhan Masovic (50.) und Zoller (54.). Das Tor fiel aber wieder auf der anderen Seite.

Wolfsburg nutzte einen Bochumer Ballverlust am eigenen Strafraum. Svanberg setzte zu einem unplatzierten Schuss an, doch Riemann ließ ihn unglücklich abklatschen und der Ball trudelte zum 0:4 in den Kasten (56.).

Zugute halten muss man den Bochumern, dass sie sich nicht hängen ließen. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standards. Nach einer Ecke scheiterte Ordets noch an Koen Casteels im Wolfsburger Tor. Moritz Broschinski schaltete als erstes und schob zum 1:4 ein (68.).

Was fehlte noch einem gebrauchten VfL-Nachmittag? Natürlich ein Elfmeter, verursacht durch Danilo Soares. Dass Jonas Wind diesen an die Unterkante der Latte lupfte und Luca Waldschmidt im Nachschuss zum 1:5 einnickte, passte perfekt ins Bild (77.). Die ersten Bochum-Fans verließen das Ruhrstadion bereits zehn Minuten vor dem Ende, verpassten einen Freistoß von Stöger (80.). Ansonsten plätscherte das Spiel nur noch dem Abpfiff entgegen.