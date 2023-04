Vor dem Kellerduell: In dieser Bilanz hat der VfL Bochum gegen Stuttgart die Nase vorn

Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart zum Kellerduell. Die bisherige Bilanz spricht klar für den VfB, in einer Statistik hat der VfL aber leicht die Nase vorn.

Für den VfL Bochum geht es am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den derzeitigen Tabellenletzten VfB Stuttgart um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch die Schwaben sind alles andere als ein Lieblingsgegner für den VfL.

Von insgesamt 77 Duellen, die es zwischen den Klubs bereits gab, gingen die Bochumer nur 17 Mal als Sieger vom Feld, die Stuttgarter hingegen konnten sich schon über 40 Siege freuen (20 Remis). Die bisherige Bilanz spricht also klar für den VfB, der mit Neu-Trainer Sebastian Hoeneß um die Bedeutung des Kellerduells weiß.

Auch in den letzten Duellen gegen die Stuttgarter gab es für den VfL meist wenig zu holen. Seit sieben Pflichtspielen hat Bochum die Schwaben nicht mehr geschlagen, zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals 2014/15 (2:0). In der Liga wartet der VfL noch deutlich länger auf einen Sieg: Den letzten Dreier holten die Bochumer im letzten Heimspiel der Saison 2004/05, die Torschützen beim 2:0-Erfolg hießen Zvjezdan Misimovic und Vratislav Lokvenc.

Das Hinspiel lief ebenfalls alles andere als gut für die Mannschaft von Thomas Letsch. Die war nicht unbedingt das schwächere Team, wusste aber mit dem Ballbesitz nicht so viel anzufangen wie gnadenlos effektive Stuttgarter, die beim 4:1 ihren ersten Saisonsieg feierten und nun auch den ersten Bundesliga-Sieg unter Hoeneß einfahren wollen. Die Torschützen am 10. Spieltag waren Silas (2), Naouirou Ahamada und Wataru Endo für den VfB, bei Bochum hatte Simon Zoller zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Immerhin: Am Sonntag ist der VfL Gastgeber, das macht Hoffnung: Denn von den 17 Siegen über den VfB holte Bochum 13 in Heimspielen. An der Castroper Straße spricht die Gesamtbilanz sogar leicht für den VfL: Neben zwölf Punkteteilungen holten die Schwaben einen Sieg weniger als die Gastgeber.