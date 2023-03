VfL Bochum: Zwei Ausfälle, mit dem Frankfurt-Hinspiel wurde alles besser

Nach der Länderspielpause geht es für den VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt weiter. So ist die Lage beim VfL.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Fußball-Bundesliga geht in den Endspurt. Nach zwei Siegen in Serie will der VfL Bochum seine Erfolgsserie am Samstag bei Eintracht Frankfurt fortsetzen.

Die Dreier in Köln und gegen Leipzig haben das Selbstvertrauen wieder ansteigen lassen, doch Trainer Thomas Letsch warnt, denn noch ist der Klassenerhalt nicht sicher, auch wenn der VfL über den Strich klettern konnte.

Letsch: "Wir müssen scharf bleiben bis zum Schluss. Der aktuelle Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme. Wir arbeiten darauf hin, dass wir den auch am Ende haben. Es wäre ja auch fatal, sich auf der momentanen Lage auszuruhen."

Denn mit Blick auf die Tabelle muss eine starke Leistung her, schließlich hat Eintracht Frankfurt andere Ambitionen.

Der Coach über den Gegner, der zuletzt etwas strauchelte: "Ich möchte die Vorgänge in Frankfurt nicht bewerten, das steht mir auch gar nicht zu. Die Eintracht hat Top-Spieler in ihrem Kader, eine sehr hohe Qualität. Das haben sie nicht nur international gezeigt. Daher sind wir der Underdog, aber wir wollen in Frankfurt etwas mitnehmen. Das benötigt ein hohe Intensität, auch das nötige Glück. Wir sind zuletzt zweimal zu Null geblieben, das ist die Basis für einen erfolgreichen Auftritt."

Verzichten muss Letsch auf den gesperrten Linksverteidiger Danilo Soares und Cristian Gamboa. Pierre Kunde kommt erst am Donnerstag von der Nationalmannschaft zurück - hier wird kurzfristig entschieden, wie mit ihm geplant werden kann.

Und wenn man in Bochum an Frankfurt denkt, dann wird gleich das Hinspiel zum Thema. Nach einem grauenhaften Start gab es hier die Wende mit dem ersten Sieg am 9. Spieltag.

Letsch: "Der Rückblick auf das Hinspiel ist sehr positiv. Auch für mich persönlich war es ein ganz wichtiger Sieg. Aber es wird nun ein anderes Spiel mit anderen Vorzeichen. Ich erwarte die Eintracht in einem 3-4-3. Eine aggressive, laufstarke Mannschaft."

Gegen die Letsch vor allem in der Offensive die Qual der Wahl hat. Auch Simon Zoller und Gerrit Holtmann drängen sich auf. Letsch gab sich hier noch vage: "Simon Zoller tut uns gut. Er ist wieder im Kader. Ob es ein Startelfeinsatz wird, das wird man sehen. Aber man sieht, wir haben wieder alle Alternativen im Offensivbereich. Gerrit Holtmann ist ein wichtiger Spieler für uns, mit seiner Schnelligkeit eine super Option für die Startelf. Er ist zu 100 Prozent fit. Das hat er im Training und im Test gezeigt."