BVB-Legende Dede stichelt: Schalke eher gegen Dortmund II als im Europapokal

Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund naht. BVB-Legende Dede hält es für unwahrscheinlich, dass S04 künftig in den Europapokal zurückkehrt.

Nach dem Wiederaufstieg kämpft der FC Schalke 04 derzeit um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da waren die Gelsenkirchener noch ein Stammgast im Europapokal. Allein im vergangenen Jahrzehnt war S04 achtmal in der Champions oder Europa League vertreten, zuletzt 2018/19.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Wobei Schalke auf Dauer eine Rückkehr ins internationale Geschäft anpeilt, wie Aufsichtsratschef Axel Hefer neulich in einem WAZ-Interview betonte.

Einer, der nicht daran glaubt, ist Dede. Die Vereinslegende von Borussia Dortmund (398 Einsätze von 1998 bis 2011) stichelte vor dem Revierderby zwischen S04 und BVB am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Sport Bild: "Ob es Schalke je wieder nach Europa schafft? Bei allem Respekt, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie irgendwann gegen Dortmunds zweite Mannschaft antreten müssen."

Für diesen Fall müsste Schalke allerdings mindestens bis in die 3. Liga durchgereicht werden. Dort spielt Dortmunds U23 derzeit, kämpft gegen den Abstieg. In die 2. Bundesliga dürfen zweite Mannschaften von Profiklubs nicht aufsteigen. Zugleich betonte Dede, dass Schalke für ihn noch immer ein "großer Verein" sei und das Derby "seinen Reiz nie verlieren" werde.

Der heute 44-Jährige Brasilianer hat selbst jede Menge Derby-Erfahrung. 20 Partien bestritt er gegen die Knappen, gewann nur vier davon. Häufig bekam es Dede auf der Außenbahn mit Schalkes Gerald Asamoah zu tun - Duelle, die für ihn "ein richtiger Kampf" waren. Inzwischen, so Dede weiter, habe sich der Charakter des Spiels unter den Spielern verändert. "Ich finde es schade, dass die Spieler die Rivalität nicht mehr persönlich austragen", meint Dede.

Wobei der Deutsche Meister von 2002 und 2011 auch schon mal übers Ziel hinausschoss, etwa bei seinem letzten Auftritt gegen den Rivalen im Februar 2008. Schalke gewann 3:2 in Dortmund, beim späten Siegtor durch Fabian Ernst stand Dede aber gar nicht mehr auf dem Feld - er hatte zuvor die Rote Karte nach einem harten Foul an Ivan Rakitic gesehen.