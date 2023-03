VfL Bochum: "Wir müssen die herausfiltern, die bereit sind für den Abstiegskampf"

Zum Start in die Trainingswoche des VfL Bochum hat Trainer Thomas Letsch vor der Partie gegen den 1. FC Köln personelle Veränderungen angekündigt.

Die Derby-Pleite gegen Schalke (0:2) hängt dem VfL Bochum noch in den Knochen. Doch Zeit, sich lange zu ärgern, bleibt dem neuen Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga nicht. Am Freitag (10. Februar, 20:30 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zum NRW-Duell gegen den 1. FC Köln.

"Gute Laune habe ich nicht, aber es geht jetzt darum, in der Woche sich auf das nächste Spiel vorzubereiten", ist der Blick des 54-Jährigen am Montagvormittag nach vorne gerichtet. Ein kurzer Rückblick muss aber gestattet sein. "Wir haben ein wichtiges Spiel verloren und in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Nachdem wir das 0:1 bekommen hatten, sind wir mit der Situation des Rückstands nicht klar gekommen."

Dieses Problem zieht sich jetzt durch die letzten vier Partien, in denen der VfL kein Tor schießen konnte. Erstmals seit seiner Amtsübernahme befindet sich Bochum unter Letsch in einer schlechten Phase. "Natürlich muss man sich überlegen, was führt dazu, dass wir ergebnistechnisch nicht liefern, aber auch in Spielen - vor allem dann nach Rückständen - ich will nicht sagen auseinanderbrechen, aber unsere Leistung nicht mehr abrufen können."

Die Rückmeldung folgte postwendend von den Rängen des Ruhrstadions. "Das war jetzt zum ersten Mal, dass ich auch erfahren habe, dass die Stimmung in Bochum auch anders sein kann." Während die Unterstützung der Zuschauer in den ersten 45 Minuten noch spürbar war, kehrte sie sich im Verlauf von Halbzeit zwei ins Gegenteil um.

VfL-Lazarett: Am Montag (6. März) fehlten Philipp Hofmann, Simon Zoller, Gerrit Holtmann und Cristian Gamboa. Während Hofmann eine leichte Erkältung hat, trainierten Zoller und Holtmann im Kraftraum. Alle drei werden unter der Woche wieder auf dem Platz zurückerwartet. Bei Gamboa wird es noch länger dauern. Eine Rückkehr vor der Länderspielpause schloss Letsch aus.

"Man hat dann auch gemerkt, dass es für die Mannschaft gar nicht so einfach ist, wenn dann die Stimmung mal kippt." Die Bringschuld liege aber nur bei seinen Spielern: "Wir müssen jetzt unseren Teil dazu beitragen, dass wir alle wieder hinter uns kriegen und an uns glauben. Wir haben uns bisher auf unsere Fans immer verlassen können. Fakt ist, wir kommen da nur gemeinsam raus."

Darum setze Letsch mehr denn je mit seinem Trainerteam alles auf den Prüfstand: Trainingsmethoden, Intensität, Matchplan - und auch Personal. "Wir müssen die Richtigen herausfiltern, die bereit sind für den Abstiegskampf, die auch das Selbstvertrauen haben. Es nützt uns nichts, wenn jemand auf dem Platz steht, der nicht daran glaubt oder an der Situation zerbricht."

Eine viel diskutierte Personalie ist nicht erst seit dem Wochenende die Torwartposition. "Wir alle kennen Manuel Riemann und wissen um seine Stärken, was die Siegermentalität anbelangt. Er ist ein Spieler, der unbedingt will, der auch in einer insgesamt ruhigen Mannschaft ein sehr lauter Spieler ist und in der Spieleröffnung seine Qualitäten hat."

Eine Einsatzgarantie sprach Letsch ihm nicht aus. Die gab es aber auch für keinen anderen. "Für die Torhüter gilt genau dasselbe wie für die Feldspieler." Mit Ivan Ordets und Kapitän Anthony Losilla werden vermutlich zwei Führungsspieler in die Startelf zurückkehren. Wahrscheinlich werden es nicht die einzigen Veränderungen sein.