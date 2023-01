VfL Bochum: Big Points verpasst - das sagt Patrick Fabian

Der VfL Bochum hätte sich gegen Mainz 05 Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Doch die Partie endete 2:5. Das sagt Sportchef Patrick Fabian.

Hertha, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim: Alle Tabellennachbarn des VfL Bochum ließen an diesem Spieltag Punkte liegen.

So hätte der Revierklub, im Vorfeld auf dem Relegationsrang, den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Zähler vergrößern können. Doch der VfL ließ die möglichen Big Points liegen und verlor sein Auswärtsspiel bei Mainz 05 deutlich mit 2:5.

"Die Niederlage tut weh", meinte Sportchef Patrick Fabian, der sich nach Abpfiff nicht allzu sehr mit der Konstellation im Tabellenkeller befassen wollte. "Wir haben erst den 18. Spieltag und sollten nicht zu viel auf die Tabelle und die Konkurrenten schauen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass schon nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen werden."

Zugleich fand Fabian deutliche Worte zum Auftritt der Bochumer in Mainz: "Wir haben richtig vor den Kopf bekommen", sagte der 35-Jährige. "Ich hoffe, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es ohne die nötige Intensität nicht geht."

Die Niederlage, bei der Bochum schon nach einer knappen halben Stunde 0:3 zurücklag, sei "brutal enttäuschend und überhaupt nicht erwartbar" gewesen, so Fabian.

Denn zuletzt zeigte der VfL starke Leistungen - sowohl beim 3:1 gegen Hertha zum Jahresauftakt als auch beim 0:2 in Leverkusen unter der Woche. Fabian: "Ich habe nach den letzten Spielen gesagt: Wenn wir nur einen Hauch nachlassen, was die Intensität und Konzentration betrifft, dann wird es in jedem Spiel schwer für uns."

So verpasste der VfL eine große Chance, Boden im Abstiegskampf gutzumachen. Die nächste gibt es schon am kommenden Samstag: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim könnten die Bochumer nach Punkten mit den Sinsheimern gleichziehen.