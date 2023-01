Schalke: Mit Transfergewinn - Sommerzugang Mollet wohl vor Wechsel

Der Wechsel des Franzosen Florent Mollet vom FC Schalke 04 zum FC Nantes wird immer wahrscheinlicher. Jetzt sollen sich die Vereine auch bei der Ablöse angenähert haben.

Dass der 31-jährige Florent Mollet den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nach nur etwas mehr als einem halben Jahr wieder verlassen wird, wird immer wahrscheinlicher. Nach unseren Informationen haben sich die Königsblauen und der französische Erstligist FC Nantes angenähert.

Vollzug meldet bereits die französische Sport-Tageszeitung L’Équipe. Demnach darf der FC Schalke 04 für den offensiven Mittelfeld-Spieler mit einer lukrativen Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro planen, in der Boni allerdings schon eingerechnet sein sollen. Als Florent Mollet im Sommer 2022 vom HSC Montpellier gekommen war, musste Schalkes damaliger Sportdirektor Rouven Schröder lediglich 500.000 Euro als Ablösesumme hinblättern.

Mollet soll in der kommenden Woche nach Frankreich reisen

Der Plan sieht wohl vor, dass Florent Mollet Anfang der kommenden Woche in der Bretagne erwartet und beim FC Nantes, dem Tabellen-14. der Ligue 1, einen Vertrag bis 2025 unterschreiben wird. Grund dafür, dass der Wechsel voraussichtlich erst in der nächsten Woche vollzogen wird, ist auch der Spielplan der Ligue 1. Der FC Nantes ist nämlich am Sonntag (15 Uhr) beim einen Punkt schlechter platzierten Tabellen-15. HSC Montpellier zu Gast, also Florent Mollets ehemaligem Verein – und der liegt nur drei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Damit dürfte auch klar sein, dass Schalkes Thomas Reis schon am Samstag im Testspiel gegen den Bundesliga-Rivalen SV Werder Bremen, das um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen wird, nicht mehr auf Florent Mollet zurückgreifen wird. Dort wird eine königsblaue Mannschaft auflaufen, die dann ab dem 21. Januar den Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt aufnehmen kann.

Nachdem Florent Mollet im Sommer nach Gelsenkirchen gekommen war und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hatte, lief es für ihn überhaupt nicht rund – vor allem auch wegen seiner Sprachbarriere, die es dann beim FC Nantes nicht mehr geben wird.