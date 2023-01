VfL Bochum: Guter Kunde-Auftritt - Remis gegen Zürich - Sorgen um Holtmann

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel im Spanien-Trainingslager hinter sich gebracht. 1:1 hieß es am Ende gegen die Grasshoppers Zürich.

Mit dem XXL-Test - zweimal 60 Minuten - kann Thomas Letsch durchaus zufrieden sein. Denn der VfL Bochum präsentierte sich sehr ordentlich gegen die Grasshoppers Zürich.

Kevin Stöger (7.) brachte den Bundesligisten mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung. Dominik Schmid (9.) glich mit der ersten Torchance für die Züricher aus.

Es sollte dann auch in den nächsten 110 Minuten beim 1:1 bleiben. Ein faires Ergebnis in einem guten Testspiel.

In diesem war der VfL sogar die bessere Mannschaft. Das Letsch-Team wirkte aktiver und presste hoch. In den zweiten 60 Minuten - Letsch wechselte nach einer Stunde komplett durch - hatten auch Silvere Ganvoula, Simon Zoller und Pierre Kunde gute Einschussmöglichkeiten. Doch sie scheiterten am Grasshoppers-Torwart.

VfL Bochum: Riemann (61. Johansson) - Janko (61. Gamboa), Ordets (61. Masovic), Schlotterbeck (61. Lampropoulos), Soares (61. Stafylidis) - Förster (61. Kunde), Losilla (61. Goralski, 91. Heintz), Stöger (61. Osterhage) - Asano (61. Ganvoula), Hofmann (61. Zoller), Antwi-Adjei (61. Holtmann, 118. Oermann). Riemann (61. Johansson) - Janko (61. Gamboa), Ordets (61. Masovic), Schlotterbeck (61. Lampropoulos), Soares (61. Stafylidis) - Förster (61. Kunde), Losilla (61. Goralski, 91. Heintz), Stöger (61. Osterhage) - Asano (61. Ganvoula), Hofmann (61. Zoller), Antwi-Adjei (61. Holtmann, 118. Oermann). Tore: 1:0 Stöger (7.), 1:1 Schmid (9.).

Kunde, Bochums jüngster Zugang - ausgeliehen von Olympiakos Piräus - wusste auch zu gefallen. Allen voran mit zwei, drei präzisen und gefährlichen Distanzschüssen konnte der Mittelfelfspieler auf sich aufmerksam machen.

Im Mittelfeld kam auch Jacek Goralski nach langer Pause zum Einsatz. Der Pole durfte zwischen der 61. und 91. Minute eine halbe Stunde lang mitwirken und bewegte sich im Zentrum gut. Er wurde dann durch Dominique Heintz ersetzt, der noch einmal 30 Minuten ran durfte. Tim Oermann kam in den letzten zwei Minuten zum Einsatz, Gerrit Holtmann musste angeschlagen raus.

Gerrit Holtmann: "Ich bin im Rasen hängengeblieben und es hat sich etwas dort bewegt, was nicht so gut war. Ich habe leichte Schmerzen."

Am Freitag geht es für den VfL Bochum vor dem Abflug nach Deutschland noch mit einem Doppel-Test weiter. Um 11.30 Uhr geht es gegen den Tabellenführer der 2. ungarischen Liga, DVTK. Und um 15 Uhr dann gegen den FC Luzern, dem Liga-Konkurrenten der Grasshoppers Zürich aus der 1. Liga in der Schweiz.