Schalke: Schwolow ist zurück, Trio trainiert weiterhin individuell

Der FC Schalke 04 bereitet sich im türkischen Belek auf die Rückrunde vor. Ein Trio trainiert weiterhin individuell.

Nur kurz nach der Ankunft in Belek am Montagnachmittag fuhren die Profis des FC Schalke 04 zur ersten Trainingseinheit. Einer fehlte im Mannschaftsbus: Torwart Alexander Schwolow hatte ein Magen-Darm-Infekt lahmgelegt. Am Dienstag war der 30-Jährige aber bei beiden Trainingseinheiten wieder normal dabei. Das galt auch für Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der am Montag wegen einer Erkältung nur ein reduziertes Programm absolviert hatte.

Ein Trio arbeitete derweil auch am Dienstag individuell: Alex Kral, Thomas Ouwejan und Sepp van den Berg absolvierten ihre Übungen abseits des Teams. Mittelfeldspieler Kral plagen seit Beginn der Vorbereitung im Dezember Rückenschmerzen. Dass er aber mit in den Flieger Richtung Belek steigt, stand aber früh fest.

Für Ouwejan und van den Berg gilt das nicht, wie Trainer Thomas Reis am Montagabend in einer Medienrunde bestätigte: „Bei Ouwejan und van den Berg bin ich froh, dass sie überhaupt hier mit dabei sein. Wir haben gesagt, dass wir Spieler mitnehmen wollen, die zumindest teilintegriert werden können“, sagte Reis.

Ouwejan fehlt seit Anfang November, da er sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:2) eine Verletzung am Innenband zugezogen hatte. Van den Berg bestritt Anfang Oktober sein letztes Spiel. Beim bitteren 2:3 gegen den Mitkonkurrenten FC Augsburg hatte er einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Der Innenverteidiger wird von Reis sehnsüchtig zurückerwartet.

In Gelsenkirchen geblieben sind Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Leo Greiml (Meniskusverletzung). Laut Reis sind sie noch nicht so weit, dass sie ins Training integriert werden könnten. „Sie werden zu Hause gut arbeiten“, sagte der Schalker Trainer. Bei Zalazar steht in Kürze auch ein wichtiges privates Ereignis an: Er wird zum ersten Mal Vater.