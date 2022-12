VfL Bochum: Emotionale Weihnachtsbotschaft von Simon Zoller

Viele Menschen werden zum Jahresende, besonders an den Weihnachtsfeiertagen emotional. So auch Simon Zoller, Stürmer des VfL Bochum.

Nein, das Jahr 2022 gehörte für Simon Zoller nicht zu den besten in seinen besten in seiner Fußballkarriere. Auch in seinem Privatleben hätte es besser laufen können.

Nach rund 200 Tagen meldete sich der Stürmer des VfL Bochum Anfang April 2022 wieder zurück. Zuvor hatte er nach einem Kreuzbandriss, den er sich im September 2021 zuzog, in der Reha gequält und auf sein Comeback hingearbeitet.

Sechs Einsätze (ein Tor) verbuchte Zoller noch in der Saison 2021/2022. In der neuen Spielzeit wollte der 31-jährige mit dem VfL wieder angreifen. Doch die Serie 2022/2023 begann fatal. Bochum blieb acht Spiele in Serie ohne Sieg und Trainer Thomas Reis musste gehen. Mit dem neuen Coach rappelte sich der VfL etwas auf, überwintert aber trotzdem auf einem Abstiegsplatz. Für Zoller lief es auch bescheiden: 14 Einsätze, drei Tore und eine Vorlage.

Nun lässt er via Instagram das Jahr 2022 am Heiligen Abend Revue passieren und wendet sich an seine Fans. Auch privat hatte Zoller in 2022 kein Glück: Er und TV-Moderatorin Laura Wontorra trennten sich, die Scheidung läuft.

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat. Simon Zoller über das Jahr 2022

Zollers Instagram-Weihnachtsbotschaft im Wortlaut:

"Dieses Jahr wird vermutlich das extremste und emotionalste meines Lebens sein. Viele Selbstzweifel, Ängste und körperliche Schmerzen, aber auch tolle, emotionale und besondere Momente wie mein Comeback nach sieben Monaten oder der Klassenerhalt in Dortmund. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat.

Ich habe es letztes Jahr nach meiner Verletzung gesagt: Aufgeben ist keine Option! Und es kann sich lohnen, wenn man für etwas, dass man liebt kämpft und sich aufopfert.

All den Menschen, die mich in diesem Jahr begleitet haben, möchte ich Danke sagen. Freunden, Familie, aber auch dem VfL Bochum und seinen Fans. Ohne eure Unterstützung gebe es diese emotionalen und großen Momente nicht!

Ich wünsche euch fröhliche und friedvolle Weihnachten. Lasst uns die Zeit mit unseren Liebsten genießen und freudig ins neue Jahr blicken. Euer Zolli + Milo (Zollers Hund, Anm. d. Red.)."