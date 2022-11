BVB: Moukoko bei der WM, Modeste auf dem OP-Tisch

BVB-Stürmer Anthony Modeste hat die Winterpause genutzt und sich einer OP unterzogen.

So unterschiedlich kann man in die Winterpause gehen. Während Youssoufa Moukoko zuletzt in der Bundesliga abliefern konnte und als Belohnung im WM-Kader von Deutschland steht, lief es bei seinem BVB-Kollegen Anthony Modeste so gar nicht nach seinen Vorstellungen.

Während Moukoko gegen den Oman sein Länderspieldebüt feierte und in einer Szene Pech hatte, als er am Pfosten scheiterte, musste sich Modeste einer Operation unterziehen. Der BVB gab bekannt, dass sich der Franzose am Mittwochabend an der Leiste operiert wurde - die OP verlief demnach erfolgreich.

Den 35-Jährigen hatten bereits seit einigen Wochen Beschwerden begleitet und im Training und den letzten Spielen vor der WM-Pause behindert. „Jetzt geht es direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann“, sagt der 34-Jährige.

Die Debütanten unter Hansi Flick: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/2. September 2021/2:0 gegen Liechtenstein) Karim Ademeyi (RB Salzburg/5. September 2021/6:0 gegen Armenien) David Raum (TSG Hoffenheim/5. September 2021/6:0 gegen Armenien) Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg/11. November 2021/9:0 gegen Liechtenstein) Nico Schlotterbeck (SC Freiburg/26. März 2022/2:0 gegen Israel) Anton Stach (FSV Mainz 05/26. März 2022/2:0 gegen Israel Armel Bella Kotchap (FC Southampton/26. September 2022/3:3 gegen England) Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/16. November 2022/1:0 gegen den Oman) Niclas Füllkrug (Werder Bremen/16. November 2022/1:0 gegen den Oman)

Modeste plant einen neuen Angriff, nachdem die Hinrunde nach seinem Blitzwechsel aus Köln zum BVB nicht wie erhofft verlief. In Köln debattierte der "Express" bereits darüber, ob eine zweite Rückholaktion zum FC Sinn machen würde.

Die wird es allerdings nicht geben, alle Seiten würden einen solchen Deal sicher niemals in Betracht ziehen.