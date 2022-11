VfL Bochum: Antwi-Adjei sicher, "es geht aufwärts"- Traum von WM-Teilnahme

Christopher Antwi-Adjei war der Mann des Tages beim ersten Auswärtssieg des VfL Bochum in dieser Spielzeit. Der Außenbahnspieler hofft auf eine WM-Teilnahme mit Ghana.

Im achten Anlauf hat es für den VfL Bochum endlich geklappt. Beim FC Augsburg feierte das Team von Trainer Thomas Letsch die wichtigen ersten Auswärtspunkte der Saison. Christopher Antwi-Adjei schoss den VfL per Volley ins Glück (58.).

Dabei lief es zunächst bitter für den Außenbahnspieler. In der ersten Halbzeit scheiterte er nach einer Ecke am Pfosten. Dann lief er im Eins gegen Eins auf FCA-Keeper Rafal Gikiewicz zu, vertendelte den Ball aber. „Es war ein bisschen unglücklich, weil ich den Ball da irgendwie ein bisschen verstolpere. Ich weiß nicht, ob er da vorher noch aufgesprungen ist. Wenn nicht, dann ist das ganz klar mein Fehler. Da muss ich mehr draus machen“, gab Antwi-Adjei zu.

Antwi-Adjei lobte die Defensivleistung der Bochumer

Im zweiten Durchgang machte es der Deutsch-Ghanaer dann aber besser. Nach einem langen Ball von Konstantinos Stafylidis setzte Antwi-Adjei zum Seitfallzieher an. Der Ball sprang vom linken ans rechte Bein von Gikiewicz und am Ende irgendwie in den Kasten. „Ich habe den Ball Volley genommen und hatte glaube ich ein bisschen Glück, dass er von der Hacke von Gikiewicz in das Tor springt. Das war mir aber am Ende egal, Hauptsache wir konnten uns alle freuen.“

Doch nicht nur vorne lief es deutlich besser als in den Auswärtsspielen zuvor. Erstmals konnte in der Ferne auch die Null gehalten werden. „Hinten standen wir sehr stabil. Großes Kompliment. Insgesamt haben wir das im Verbund stark gemacht“, lobte Bochums Nummer 22.

WM-Teilnahme mit Ghana wäre "ein riesiger Traum"

Beinahe wäre all das aber hinfällig gewesen. Nach einem Handspiel von Simon Zoller hatte Mergim Berisha nur drei Minuten nach dem Bochumer Treffer die Chance per Strafstoß auszugleichen, jagte die Kugel aber über das Tor. „Es gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass der Elfmeter nicht reingeht. Am Anfang der Saison hatten wir das nicht so auf unserer Seite, jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Es geht auf jeden Fall aufwärts.“

Ob das Fußballjahr mit diesem Erfolgserlebnis für Antwi-Adjei beendet ist, steht noch in den Sternen. Er gehört zum erweiterten 55-Mann-Kader Ghanas für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das endgültige Aufgebot mit 26-Spielern wird am Montag von Interims-Nationaltrainer Otto Addo benannt. „Die Chancen stehen 50/50. Natürlich wäre das ein riesiger Traum, wenn ich dabei wäre. Aber schauen wir Mal. Ich bin da ganz entspannt“, erklärte Antwi-Adjei. dz mit gp