Bundesliga: So kurios hat sich ein Bayern-Verteidiger auf die Saison vorbereitet

Auf dieses Training in der Sommervorbereitung kommen vermutlich nicht viele: Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat mit einem Opernsänger trainiert.

In der Bundesliga gab es immer wieder mal kuriose Bilder aus der Vorbereitung. Man erinnere sich an Bayer Leverkusen Ende der 90er Jahre, als der damalige Trainer Christoph Daum mit seinem Spielern barfuß über Glasscherben gelaufen ist. Dayot Upamecano vom FC Bayern München hat den kuriosen Elementen in einer Saisonvorbereitung ein neues Kapitel hinzugefügt.

Der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters hat sich im Sommer einen komplett ungewöhnlichen Trainer genommen: einen Opernsänger. Mit ihm hat er in der Vorbereitung auf die Saison 22/23 an seiner Stimme gearbeitet.

„Weil ich in der Abwehr in den Spielen viel rede, hatte ich immer Stimmbandschmerzen“, gestand der französische Nationalspieler im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. „Die sind nun weg.“

Offenbar war dies nicht nur ein einmaliges Ereignis. Wie er weiter berichtet habe es gedauert, bis er sich an das skurrile Training gewöhnt hätte: „Am Anfang war das schon komisch. Ich musste kleine Übungen machen, auch singen.“ Er habe aber „viel gelacht“, nach der Eingewöhnung sei das Training dann „ganz entspannt“ gewesen und habe ihm „sehr geholfen“.

Und erfolgreich war das Unterfangen offenbar sowieso. Upamecano gehört laut Fußballmagazin Kicker zu den besten Verteidigern der Liga und zu den besten Spielern des FC Bayern München. Am Mittwoch kam dann die größtmögliche Anerkennung für ihn: Er wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Die Teilnahme mit Frankreich sei „ein großer Traum, der für mich in Erfüllung geht“, so Upamecano.

Bisher hat der Bayern-Verteidiger sieben Länderspiele für die „Bleus“ absolviert. Zuletzt im September beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark. Seit seinem Nationalmannschaftsdebüt im Mai 2020 galt er bei den Franzosen nicht als gesetzt.