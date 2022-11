BVB: Zwei Spieler fallen bis Jahresende aus

Borussia Dortmund muss vor dem Endspurt und dem Derby gegen den VfL Bochum zwei weitere Ausfälle verkraftet. Zwei Außenspieler fehlen für den Rest des Kalenderjahres.

Borussia Dortmund hat einen knackigen Endspurt vor sich. Am Samstag geht es ins Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum, danach trifft die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auf den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

In diesen verbleibenden drei Spielen vor der Weltmeisterschaft in Katar muss der BVB allerdings auf zwei weitere Spieler verzichten. Linksverteidiger-Talent Tom Rothe hat sich Anfang der Woche im Training einen schweren Schlag aufs Knie zugezogen. Dabei erlitt der 18-Jährige eine Knochenstauchung. Rothe wird darüber hinaus auch für die Asien-Reise des BVB Ende November definitiv ausfallen

Rothe kam in der Bundesliga bisher zu einem Einsatz, dreimal schon in der Champions League. Zumindest bis Jahresende werden keine weiteren Einsätze hinzukommen.

Auch für Marius Wolf ist das Kalenderjahr 2022 aus sportlicher Sicht vorzeitig beendet. Nach umfassenden medizinischen Untersuchungen wurde bei ihm eine infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorganes diagnostiziert.

Der 27-Jährige hat in der laufenden Saison nur zwei Spiele verpasst. Ansonsten kam er in zehn Bundesliga-Spielen, zwei Mal in der Champions League und beim DFB-Pokalspiel gegen den TSV 1860 München in der ersten Runde zum Einsatz.

Neben dem Duo fehlen beim BVB derzeit: Jamie Bynoe-Gittens, Mo Dahoud (beide Schulter-OP) und Thomas Meunier (Jochbeinbruch). Jude Bellingham und Emre Can sind gegen den VfL Bochum gefährdet, die fünfte Gelbe Karte zu sehen. Sie würden dann beim Auswärtsspiel in Wolfsburg zum Zuschauen verdammt.