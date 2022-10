VfL Bochum: Letsch voller Vorfreude: "Fußball im Ruhrgebiet ist etwas Besonderes"

Vor seinem Heim-Debüt als Trainer des VfL Bochum sprach Thomas Letsch über die Atmosphäre im Ruhrstadion, aber auch den Anspruch an die eigene Mannschaft.

Die sportliche Bedeutung des Bundesliga-Spiels am Samstag (15:30 Uhr, im RS-Liveticker) gegen Eintracht Frankfurt für den VfL Bochum steht außer Frage. Nach nur einem Punkt aus acht Spielen soll es zuhause den Anstoß zur oft zitierten Trendwende geben - passend zum ersten Auftritt von Trainer Thomas Letsch im Ruhrstadion.

"Ich muss gestehen: Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich hier im Stadion war", könne dieser sich auch nicht genau an seinen letzten Aufenthalt an der Castroper Straße erinnern. Allzu oft hat den 53-Jährigen seine bisherige Laufbahn auch noch nicht in den Westen Deutschlands verschlagen. Der Stellenwert ist Letsch aber durchaus bewusst: "Fußball im Ruhrgebiet ist etwas Besonderes."

Dementsprechend fiebert der dritte Bochum-Trainer in dieser Saison seiner Premiere vor heimischen Publikum entgegen. "Ich freue riesig auf diese Erfahrung, als Cheftrainer mein erstes Spiel hier im Stadion zu machen." Letsch verspricht, dass seine Mannschaft sich nicht so passiv, ängstlich und mutlos wie bei seinem Debüt gegen RB-Leipzig präsentieren werde - und hat eine klare Botschaft an den VfL-Anhang.

Botschaft an Fans und Mannschaft

"Was in diesem Stadion möglich sein kann, wenn die Fans hinter uns stehen, das muss ich niemandem erzählen." Dennoch sieht der 53-Jährige die Verantwortung in erster Linie bei seinen Spielern. "Wir müssen von der ersten Minute an die Fans mitnehmen, durch die Art und Weise, wie wir auftreten. Es liegt an uns, diese Stimmung zu entfachen. Dann ist es für jede Mannschaft schwierig, hier zu spielen."

Zur Atmosphäre im Ruhrstadion, die Letsch als außergewöhnlich beschreibt, trägt auch schon vor Anpfiff eines jeden Heimspiels das Stadion-Lied "Bochum" von Herbert Grönemeyer bei. Letsch selbst bezeichnet sich als "recht textsicher", obwohl das letzte Konzert schon eine Weile her sei. Mitsingen könne er am Samstag aber nicht.