So soll Kapitän Jude Bellingham den BVB zum Sieg führen

Er ist ein Teenager mit Autorität: Der erst 19-jährige Jude Bellingham muss im Champions-League-Duell der Dortmunder beim FC Sevilla vorangehen.

Jude Bellingham ging ausnahmsweise mal nicht voran. Salih Özcan und Emre Can waren am Dienstagmorgen die ersten Fußball-Profis, die am Dortmunder Flughafen ihre Taschen zum Sicherheits-Check schleppten, um anschließend in der Charter-Maschine EW1909 ihre Reise ins Ungewisse anzutreten.

Einige Rahmenbedingungen waren bekannt. Dass etwa der Flieger mittags in der andalusischen Hitze landen wird, wo Borussia Dortmund heute (21 Uhr/DAZN) zum dritten Champions-League-Gruppenspiel beim FC Sevilla antritt. Ganz gewiss jedoch nicht, mit welcher Stimmungslage der BVB diese richtungsweisende Woche abschließen wird, in der am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) auch noch Bayern München zum Bundesliga-Spitzenspiel ins Ruhrgebiet kommt.

Die Spanier sind nämlich aller Voraussicht nach diejenigen, die sich mit Dortmund um Rang zwei hinter Manchester City rangeln. Eine Niederlage würde den angepeilten Achtelfinal-Einzug erheblich gefährden.

BVB-Coach Terzic: „Die Champions League verzeiht nicht"

„Wir haben gesagt, dass wir für den Einzug in die K.o.-Phase höchstwahrscheinlich um die zehn Punkte benötigen“, sagte Trainer Edin Terzic. Drei Zähler hat der BVB nach zwei Spieltagen, bei Manchester City war er knapp dran an einem weiteren Punktgewinn, brachte die Führung aber nicht über die Zeit. „Die Champions League verzeiht nicht“, weiß Terzic. „Wir müssen in beiden Spielen gegen Sevilla bestmöglich punkten.“

Zwei Spiele, in denen Bellingham vorangehen möchte und muss. Weil Marco Reus (33) verletzt und Mats Hummels (33) erkältet ist, wird der junge Engländer heute ins Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán zum zweiten Mal mit der Binde um den Arm einlaufen. „Es ist eine riesige Ehre, dass mir das Vertrauen geschenkt wird, Kapitän der Mannschaft zu sein“, sagte Bellingham nach dem ernüchternden 2:3 in Köln am Samstag. „Seitdem ich hier bin, versuche ich, mein Bestes für die Mannschaft und die Fans zu geben.“

Dass Bellingham beim BVB immer mehr Verantwortung übernimmt, ist die logische Konsequenz seiner Leistungen der vergangenen beiden Jahre, seit die Dortmunder ihn im Alter von erst 17 Jahren für eine stattliche Ablöse in Höhe von 24 Millionen Euro von seinem Jugendklub Birmingham City verpflichtet haben. Fortan grätschte, passte und wählte Bellingham seine Worte so, dass die Fans ihn schnell in ihre schwarz-gelben Herzen aufnahmen. Manchmal aber, in einem Zustand aus jugendlichem Eifer und zu viel Selbstbewusstsein, eckte er an, als er etwa seine Mitspieler öffentlich strammstehen ließ. Trotzdem beförderte Trainer Terzic Bellingham im Sommer zum dritten Kapitän.

„Mir geht es nie darum, wie alt jemand ist, sondern wie sehr er die Werte des Vereins und der Mannschaft repräsentiert, und das macht Jude“, schwärmt Terzic. „Er wurde nicht zum dritten Kapitän, als er seinen Vertrag beim BVB unterschrieben hat, sondern durch die Zeit und Art und Weise, wie er bei uns Fußball gespielt hat.“

Beeindruckend, wie jemand mit 19 Jahren in den Arenen dieser Welt derart Autorität ausstrahlt. Besorgniserregend allerdings aus BVB-Sicht, dass dies ausgerechnet ein 19-Jähriger in einem Kader tun muss, in dem sich so viele Stars mit Führungs-Ansprüchen tummeln.

Das Duell mit Sevilla wird Bellinghams 102. Pflichtspiel für den BVB sein. In dieser Saison hat er noch keine Sekunde verpasst – weder mit seinem Klub, noch mit England bei zwei Auftritten in der Nations League. . „Jude ist ein herausragender Junge, der in dieser Saison sehr konstant auf sehr hohem Niveau gespielt hat“, so Terzic.

Und es ist davon auszugehen, dass sich dies in den kommenden Wochen nicht ändern wird, wenn ein Spiel das nächste jagt. Zu wichtig ist Bellingham sportlich für die Mannschaft, zu wankend ist gleichzeitig der BVB mit seinen Leistungen – und zu sehr beschäftigt den Klub mal wieder die Mentalitätsdebatte.

Die Dortmunder Profis können diese heute in Sevilla mit Argumenten in eigener Sache einfangen. „Die Aufgabe der elf Jungs morgen auf dem Platz ist es, den Schalter umzulegen und mit neuer Energie und einer positiven Ausstrahlung an das Spiel heranzugehen“, meinte Mittelfeldspieler Julian Brandt. Es wäre eine erste Erkenntnis des Trips, der als Reise ins Ungewisse begann.