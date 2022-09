VfL Bochum: Erhan Masovic erneut für Serbien nominiert

Positive Nachrichten aus Bochum: Erhan Masovic hat es erneut in den Kader der serbischen Auswahl geschafft. Der Innenverteidiger ist gegen Schweden und Norwegen dabei.

Erhan Masovic hat es erneut in den Kader der serbischen Nationalmannschaft geschafft. Der 23-Jährige Bochumer wurde von Nationaltrainer Dragan Stojkovic für die anstehende Länderspielpause nominiert.

Auch wenn es für den VfL in dieser Spielzeit alles andere als rund läuft, konnte Masovic seinen Nationalcoach überzeugen. In vier der sechs Spielen stand er in der Startelf und spielte jeweils über 90 Minuten. Dazu kommen drei Jokereinsätze gegen Bayern und Hoffenheim und im Pokal bei Viktoria Berlin.

Masovic debütierte bereits im Juni

Es ist das zweite Mal, dass Masovic für Seniorennationalmannschaft berufen wird. Bereits Anfang Juni war der Innenverteidiger dabei und durfte beim 4:1-Erfolg gegen Slowenien in der Nations League sein Debüt über 90 Minuten feiern. Zuvor durchlief der Mann aus Novi Pazar bereits die serbischen U-Nationalmannschaften.

Bei der Nationalmannschaft trifft der 1,89-Meter-Mann auf seinen Bundesligakollegen Milos Veljkovic. Der 26-jährige Abwehrchef sammelte bereits 20 Einsätze für sein Land. Der eigentlich in der Innenverteidigung gesetzte Nikola Milenkovic plagt sich derweil noch mit Adduktorenbeschwerden herum und bleibt zunächst fraglich. Ein Ausfall könnte die Einsatzchancen Masovics stark ehröhen.

Serbien hat noch Chancen auf den Gruppensieg

Die Serben liegen aktuell auf Rang zwei der Gruppe B4, dürfen sich aber noch Chancen auf den Gruppensieg ausrechnen. Zunächst geht es in Belgrad gegen die Schweden (24.09., 20:45). Im Anschluss könnte es dann zum großen Finale in Norwegen kommen (27.09., 20:45). Das Team um Superstar Erling Haaland liegt aktuell drei Punkte vor Serbien an der Tabellenspitze.

Bevor es allerdings in die Heimat geht, steht für Masovic noch eine wichtige Partie mit dem VfL Bochum an. Im ersten Spiel nach Thomas Reis geht es gegen den 1. FC Köln (18.09., 17:30). Gegen den Conference-League-Teilnehmer soll Interimscoach Heiko Butscher die Wende gelingen.