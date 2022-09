Gladbach: Verletzungs-Schock für Schalke-Aufstiegsheld Itakura

Ko Itakura, Leistungsträger in der Aufstiegsmannschaft des FC Schalke 04, wird Borussia Mönchengladbach länger fehlen. Er hat sich am Knie verletzt.

In der Aufstiegssaison des FC Schalke 04 verpasste Ko Itakura keine einzige Partie, und auch bei seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach ist der 25 Jahre alte Japaner bislang gesetzt.

Doch nun muss der Bundesligist für längere Zeit auf den Innenverteidiger verzichten. Denn Itakura hat sich eine Teilruptur des Innenbands im linken Knie zugezogen. Vereinsangaben zufolge wird er vor dem Beginn der WM-Pause im November voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen können. Die Behandlung erfolgt nach einem konservativen Ansatz.

Unklar ist, inwiefern die Verletzung Itakuras Teilnahme an der WM in Katar gefährdet. In Nationalmannschaft von Deutschlands Gruppengegner Japan ist der Defensivspezialist seit seiner Schalke-Zeit eine feste Größe. Bis zum ersten Gruppenspiel sind es noch gut zwei Monate. Am 23. November startet Japan gegen das DFB-Team ins Turnier.





Die Verletzung zog sich Itakura bei einem Zweikampf im Training zu. Am letzten Spieltag (0:0/SC Freiburg) hatte er erstmals in dieser Saison in Gladbachs Startelf gefehlt. Aber nicht aus Leistungsgründen, sondern weil der Verteidiger eine Rotsperre absitzen musste. Jetzt ist er noch für längere Zeit zum Zuschauen verdammt.

Es war nicht der einzige Verletzungsschock für die Gladbacher. Der deutsche Nationalspieler Florian Neuhaus erlitt gegen Freiburg eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes. Er wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Erst, wenn feststeht, auf welche Weise der 25-Jährige behandelt wird, lässt sich die Ausfalldauer eingrenzen, teilten die Gladbacher mit. Dass Neuhaus rechtzeitig zur WM fit wird, ist unwahrscheinlich.