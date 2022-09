BVB: Vor Rose-Wiedersehen: Positive Bilanz gegen Leipzig

Zum Amtsantritt muss Marco Rose mit RB Leipzig gegen Ex-Klub Borussia Dortmund ran. Der BVB gewann drei der letzten vier Auswärtsspiele.

Am 6. Spieltag der Bundesliga muss Borussia Dortmund zu RB Leipzig reisen. Bisher liegen die Leipziger deutlich hinter den Erwartungen an die neue Saison. Nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen bedeutet Platz 11 für den Pokalsieger. Und im Gegensatz zum BVB ist den Sachsen auch der Auftakt in die Champions League missglückt. Das 1:4 (0:1) gegen den ukrainischen Vertreter Shachtar Donezk sorgte auch dafür, dass Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco nach der Partie entlassen wurde, Marco Rose übernahm den Posten nur kurz darauf. So bekommt es Rose nur wenige Monate nach seinem Dortmund-Aus mit der Ex und dem Nachfolger zu tun.

In das erste Spiel unter der Leitung des neuen Cheftrainers gehen die Sachsen mit zwei Siegen gegen den BVB aus der Vorsaison im Rücken. Das letzte Duell endete aus Dortmunder Sicht 1:4 im Signal-Iduna-Park. Konrad Laimer (2) und Charles Nkunku hatten die Leipziger in Führung geschossen, den Anschlusstreffer von Donyell Malen konterte Dani Olmo in den Schlussminuten zum Leipziger Auswärtssieg.

Ein einziges Mal trafen sich die Klubs in der kurzen Geschichte der Leipziger außerhalb der Bundesliga. Und dieses Duell wird den Borussen in guter Erinnerung sein, war es doch der letzte Titelgewinn: Im Finale des DFB-Pokals schossen sich die Schwarzgelben mit einem 4:1 zum Pokalsieger. Torschützen damals waren die jetzt in Manchester aktiven Erling Haaland und Jaden Sancho, die beide einen Doppelpack schnürten. Der Leipziger Ehrentreffer blieb Dani Olmo vorbehalten.

Die Gesamtbilanz dieses Duells sieht jedoch die Borussia vorne. In insgesamt 13 Partien gingen die Schwarzgelben sieben Mal als Sieger hervor, bei zwei Unentschieden gab es vier Siege für RB. Im Schnitt sehen die Zuschauer immer über drei Tore, wenn die beiden aufeinandertreffen. Leipzig war indes zuletzt meist ein gutes Pflaster: Vor der 1:2-Niederlage in der letzten Saison hatte der BVB drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen.