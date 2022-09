VfL Bochum: Grave-Ersatz als Nummer drei ist da

Der VfL Bochum hat auf die Schulter-Operation der Nummer drei Paul Grave reagiert und einen Torwart aus der 2. Bundesliga ausgeliehen.

Der VfL Bochum hat einen weiteren Torwart unter Vertrag genommen. Vom Hamburger SV kommt Marko Johansson. Der 24-jährige Schwede wird bis Ende der Saison mit einer Kaufoption ausgeliehen. Das bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag kurz vor dem Ende der Transferfensters. Über die Modalitäten einer festen Festverpflichtung hat der VfL Bochum keine Angaben gemacht.

Damit reagieren die Verantwortlichen um den neuen Geschäftsführer Sport Patrick Fabian auf den Ausfall von Paul Grave. Der 21-Jährige wurde an der Schulter operiert, nachdem er sich im Training eine Verletzung zugezogen hatte, mit der er „monatelang“ ausfallen wird.

Nun stößt also Johansson zum Team. Fabian bezeichnet ihn als „jungen, entwicklungsfähigen Torwart, der über viel Erfahrung im Seniorenbereich“ verfüge: „Er ist in der Lage, sofort bei uns einzusteigen. Marko hat über 60 Spiele in der höchsten schwedischen Liga absolviert. Er wird seine Qualität bei uns auf höchstem Niveau einbringen können, sodass wir auf der Torwartposition gut aufgestellt sind.“

Johansson, der am vergangenen Donnerstag seinen 24. Geburtstag feierte, wurde in Malmö gebporen und rückte beim ehemaligen Europapokalfinalisten Malmö FF 2015 in den Profikader auf, sein Debüt fand gleich auf internationaler Ebene statt, in der Champions-League-Qualifikation. 2017 wurde Johansson an den Zweitligisten Trelleborgs FF verliehen und schaffte als Stammtorhüter mit dem Team aus der Provinz Schonen den Aufstieg in die Allsvenskan. Nach einem Jahr in der Erstklassigkeit folgte die nächste Leihe, diesmal zum Zweitligisten GAIS Göteborg. Nachdem er auch dort nahezu alle Ligaspiele bestreiten konnte, ging es – wieder per Leihe – zu Mjällby AIF. 2020 und 2021 spielte Johansson dann wieder in Malmö, feierte im ersten Jahr die Meisterschaft und wechselte Mitte des Jahres 2021, zu Beginn der deutschen Zweitligasaison 2021/22, nach Hamburg. Für den HSV absolvierte er sieben Pflichtspiele.