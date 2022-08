Schalke: Van den Berg ist ein Kandidat für die Abwehr

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Malick Thiaw könnte Schalke 04 beim FC Liverpool fündig werden. Sepp van den Berg ist ein Kandidat.

Viel unterwegs war Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in den vergangenen Wochen, um einen passenden Innenverteidiger für das Bundesliga-Team der Königsblauen zu finden. Denn dass Malick Thiaw bis zum Ende der Transferperiode am 1. September gehen würde, war ihm bewusst. "Wir sind vorbereitet", sagte er vor wenigen Tagen, als er auf den Thiaw-Wechsel angesprochen wurde. Nun ist ein Kandidat der Schalker bekannt.

Es handelt sich um den 20-jährigen Sepp van den Berg. Diese Zeitung kann entsprechende Berichte von The Athletic und Bild bestätigen. Der Niederländer steht beim FC Liverpool unter Vertrag, hat dort aber kaum Einsatzchancen in der Premier League. Schon in der vergangenen Saison war van den Berg verliehen - und das mit großem Erfolg. Er verteidigte für Preston North End in der zweiten englischen Liga. Er bestritt insgesamt 50 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore. Seinen Marktwert steigerte er auf fünf Millionen Euro. Ausgebildet wurde van den Berg bei PEC Zwolle in den Niederlanden. Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Rechtsverteidiger spielen. Für die niederländische U21-Nationalmannschaft absolvierte van den Berg fünf Spiele und erzielte einen Treffer.

Amine Harit von Leicester City umworben

Derweil könnte Amine Harit in den kommenden Tagen den FC Schalke 04 noch verlassen. Der 25-Jährige steht bei Premier-League-Klub Leicester City auf dem Wunschzettel. Die "Foxes" wollen Harit aber eigentlich nur ausleihen, Schalke will den Topverdiener (fünf Millionen Euro Jahresgehalt), der noch Vertrag bis 2024 in Gelsenkirchen hat, allerdings möglichst ganz loswerden. Bis Donnerstag läuft das Transferfenster noch.