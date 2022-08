BVB: Trio fehlt vor Hertha-Spiel im Training

Der BVB trainiert am Dienstag ohne Malen, Dahoud und Adeyemi. Zwei von ihnen dürften gegen Hertha wieder eine Option sein.

Es war ein lockerer Aufgalopp, mit dem Borussia Dortmund am Dienstag die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) aufnahm: Für 11 Uhr war der Beginn der Einheit angesetzt, um 11.38 Uhr beendete Edin Terzic die Vormittags-Einheit schon wieder. Vor 500 Zuschauern gab es ein lockeres Aufwärmen, ein paar technische Übungen und dann einige Spielformen zu sehen.

Nicht mit dabei waren Mahmoud Dahoud, der sich bei der 2:3 (1:0)-Niederlage gegen Werder Bremen an der Schulter verletzt hatte und danach schmerzlich vermisst wurde – und auch Karim Adeyemi, Donyell Malen und Mateu Morey fehlten in der ersten Einheit der Woche. Malen hatte auch für das Spiel gegen Bremen kurzfristig passen müssen, den Niederländer plagten Muskelprobleme. Allzu gravierend seien diese zwar nicht, hieß es am Rande des Trainings – da der Angreifer aber in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme mit der Muskulatur hatte, hatte man ihn lieber rausgenommen, um keine schwerere Verletzung zu riskieren. Ob er für das Berlin-Spiel fit wird, ist unklar, beim BVB rechnet man eher nicht mit einer Rückkehr.

Dahoud und Adeyemi arbeiteten am Dienstag individuell, sie sollen für das Hertha-Spiel wieder eine Option sein – genau wie Morey, der aus Gründen der Belastungssteuerung geschont wurde. Allerdings könnte auch Salih Özcan den Platz im Mittelfeldzentrum einnehmen, der vom 1. FC Köln gekommene Mittelfeldspieler drängt in die Startelf – und Emre Can, der Dahoud nach seiner Verletzung gegen Bremen ersetzt hatte, konnte keine Argumente für sich sammeln.

Im Training am Dienstag waren auch die Abwanderungskandidaten Nico Schulz und Manuel Akanji dabei, für die sich immer noch kein Abnehmer gefunden hat. Auch Thomas Meunier war dabei, um den es zuletzt Abschiedsgerüchte gegeben hatte. Ein Abgang des Belgiers ist zwar nicht unmöglich, aktuell aber unwahrscheinlich. „Es gibt keinerlei Anfragen für Thomas“, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Gespräch mit dieser Redaktion gesagt. „Dass er sich ärgert, wenn er nicht spielt, ist doch klar. Ganz grundsätzlich weiß ich nicht, was in dieser Woche passiert. Ich glaube aber schon, dass noch etwas Bewegung in den Transfermarkt kommt.“