Der BVB bestreitet sein erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal bei 1860 München. Youssoufa Moukoko startet - ein Weltmeister sitzt auf der Bank.

Dieser Freitagabend in München bot vieles, was Edin Terzic in seinem ersten Pflichtspiel als neuer Trainer gefallen haben dürfte. Darunter auch eine Szene, die bei all den Toren etwas unterging, aber für die Haltung steht, die der 39-Jährige seiner Mannschaft vermitteln möchte. In der 41. Minute vermasselte Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi einen Pass, doch anstatt abzuwinken, wetzte er hinterher, klaute sich den Ball zurück. Terzic applaudierte – wie häufig während der 90 Minuten.

Denn die Borussia besiegte in der ersten Runde des DFB-Pokals den Drittligisten 1860 München durch Tore von Donyell Malen (8.), Jude Bellingham (31.) und Adeyemi (35.) 3:0 (3:0). Die Schwarz-Gelben rauschten über ihren Gegner hinweg und demonstrierten, wie groß die Lücke zwischen der ersten und der dritten Liga ist.

BVB: Moukoko in der Startelf

Früher duellierten sich die beiden Vereine noch in der Bundesliga. 1860 München ist außerhalb der Stadtgrenzen vor allem durch die 1990er-Jahre bekannt, damals sendete Ran Deutschlands höchste Spielklasse in die Wohnzimmer und der Rivale des großen FC Bayern mischte in Liga eins mit. Das Stadion an der Grünwalder Straße versprüht immer noch den Charme aus einer anderen Zeit, Flutlichtmasten ragen in die Höhe, die Anzeigentafel wird per Hand bedient. 15.000 Fans quetschten sich am Freitag auf die Tribünen.

Um vor dieser Kulisse zu bestehen, formte Edin Terzic eine Viererkette, darin fehlte nach einer starken Vorbereitung etwas überraschend Mats Hummels. Stattdessen sollten die Neuzugänge Nico Schlotterbeck und Niklas Süle in der Innenverteidigung Gegentore verhindern. Vorne vermissen die Dortmunder Sebastien Haller, der nach einem Hodentumorfund mehrere Monate fehlen wird. Für ihn stürmte der erst 17-jährige Youssoufa Moukoko.

Für das erste Herzrasen sorgte allerdings Donyell Malen, in der achten Minute rannte der Niederländer von seiner linken Seite in die Mitte und schloss überlegt ab, der Ball klatschte an den linken Pfosten, dann an den rechten und dann hinter die Linie. Was für ein Auftakt. Moukoko (11.) und Adeyemi (14.) hätte früh erhöhen können. Auf der anderen Seite rumste Schlotterbeck in Gegenspieler Yannick Deichmann, traf bei seiner Grätsche jedoch zunächst den Ball (17.).

BVB: Süle leicht angeschlagen

Insbesondere Malen beglückte die mitgereisten Dortmunderinnen und Dortmunder, eigentlich war er nur zu stoppen, wenn die Sechziger an seinem Trikot rissen. Zudem malte der Offensivspieler mit am zweiten Treffer, den man als Offensivkunstwerk bezeichnen kann. Der Ball glitt von Raphael Guerreiro zu Malen, zu Marco Reus, wieder zu Malen, zurück zu Reus, der auf den Torschützen Jude Bellingham querlegte (31.). Durchatmen konnten die Münchener nicht, diesmal passte Malen auf Adeyemi und 1860-Torhüter Marco Hiller half dabei mit, dass der 20-Jährige seinen ersten Pflichtspieltreffer im Dortmunder Trikot bejubeln durfte (35.).

In der Halbzeitpause blieb der leicht angeschlagen wirkende Süle in der Kabine, Hummels betrat den Rasen. Dortmund dominierte weiter, Mahmoud Dahoud (52.) und Thomas Meunier (53.) versuchten sich in Distanzschüssen. Reus scheiterte an Torhüter Hiller und übersah dabei den freistehenden Moukoko (59.). In der 66. Minute umarmte Terzic den Hauptdarsteller Donyell Malen, nachdem er diesen für Jamie Bynoe-Gittens ausgewechselt hatte. Der Regen prasselte immer stärker vom Himmel, weitere Tore fielen nicht.

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) startet für den BVB jetzt die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Eine deutlich höhere Herausforderung, natürlich aber hofft Edin Terzic, dass ihm wieder viel Zufriedenstellendes geboten wird.