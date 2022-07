Ex-Schalker: Derbyheld Lars Unnerstall will Schalke „wieder oben“ sehen

2012 rettete er dem S04 beim BVB den Derbysieg. Inzwischen spielt Lars Unnerstall für Twente Enschede. Nach dem Test erinnerte er sich an alte Zeiten - und schaute auch nach vorne.

Lars Unnerstall ist in der vergangenen Woche 32 Jahre alt geworden. Das ehemalige Torhütertalent des FC Schalke 04 ist längst angekommen in der Profiwelt. Und glücklich bei Twente Enschede. Beim S04 konnte er sich in jungen Jahren nicht durchsetzen. In den Niederlanden wird ihm die Wertschätzung zuteil, die er in Deutschland nie erhalten hat.

In einem Gespräch mit RevierSport und der WAZ erzählte er anschließend, warum er Schalke 04 dennoch in der Bundesliga wieder in den oberen Gefilden sehen möchte und nicht die niederländische Staatsangehörigkeit annehmen wird - obwohl er in dem Gespräch an der einen oder anderen Stelle ins niederländische abgleitet.

Lars Unnerstall über die positive Entwicklung bei Twente Enschede:

Die letzte Saison war überragend. Jetzt versuchen wir in der übernächsten Woche in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen, das wäre die Krönung und unser Ziel.





… über die Spiele gegen die beiden Aufsteiger Werder Bremen und Schalke 04:

Wir haben jetzt gegen beide Vereine gespielt. Ich schätze beide Mannschaften ungefähr gleichstark ein. Es war nicht groß anders. Gegen Bremen haben wir zu viele leichte Torchancen zugelassen, deswegen haben wir gegen sie auch 3:3 gespielt. Das war gegen Schalke besser. Sie hatten wenige Torchancen, aus denen sie hätten Treffer erzielen können. Aber es war halt auch ein Testspiel. Es war kein offizielles Meisterschaftsspiel.

… die Schalker Stärken:

Schalke hat mit Polter, Terodde und Bülter eine Riesenkraft nach vorne. Alles starke, lange Jungs. Ich bin gespannt, was sie in dieser Saison machen werden. Man hat schon gesehen, dass sie einen guten Plan haben. Wenn sie sich dann noch mehr Torchancen herausarbeiten, dann sollte es auch klappen.

… den Wiederaufstieg und die Aussichten der Königsblauen:

Aufsteigen ist immer schwierig, man sieht es ja am Hamburger SV. Deshalb war es schon mal gut, dass sie es geschafft haben, direkt wieder aufzusteigen. In dieser Saison wird das offizielle Ziel von Schalke sein, die Klasse zu halten - um dann „step-by-step“ wieder oben anzuklopfen.

… sein Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten beim S04:

Der einzige, mit dem ich noch zusammengespielt habe, ist Ralf Fährmann. Ansonsten kannte ich noch den Busfahrer Lars Laser und Zeugwart Enrico Heil. Ich konnte die Gelegenheit nutzen, um mit ihnen mal ein bisschen zu quatschen. Ich habe sie ja lange nicht mehr gesehen.

… seine Zeit bei den Königsblauen:

Ich habe dort eine super Zeit gehabt. Vor allem an die Spiele, in denen ich zum Einsatz kam, erinnere ich mich sehr gerne. Der Derbysieg gegen den BVB bleibt unvergesslich oder die Champions-League-Spiele, die ich machen durfte. Da habe ich sechs Jahre lang gespielt und meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Ich habe dort sehr viel gelernt für meine spätere Laufbahn.

… seinen berühmten Derbyhut, den er von den S04-Ultras nach einem Sieg beim BVB bekommen und aufgesetzt hat:

Meinen Derbyhut habe ich noch. Der liegt in meiner Fußball-Andenkenkiste. Wir wohnen seit Februar in unserem neuen Haus in Uffeln. Wenn mein Raum darin fertig, dann darf ich ihn auch aufhängen. Aber ich muss erst noch darum kämpfen, welchen Raum ich haben darf. Wahrscheinlich den über der Garage (lacht).

… seine Beziehung zu Marius Bülter, der ebenfalls aus Ibbenbüren stammt:

Er kommt ja aus Dreierwalde. Das sind fünf bis zehn Minuten von mir. Komischerweise sind wir uns wohl nie auf einer Zeltparty über den Weg gelaufen. Aber er ist ja auch ein bisschen jünger als ich. Vielleicht lag es daran (lacht erneut).

… die Gerüchte, er könne die niederländische Staatsangehörigkeit annehmen und für die dortige Nationalmannschaft auflaufen:

Nein, das geht auch gar nicht. Man muss fünf Jahre in den Niederlanden gewohnt und gearbeitet haben. Und ich habe hier nur gearbeitet und nicht gewohnt, außer zwei Jahre lang.