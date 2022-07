Bundesligist FC Schalke 04 startet am 07. August mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die neue Saison. Jetzt hat der Trainer wichtige Entscheidungen getroffen.

Kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Mittersill hat Schalkes neuer Chef-Trainer Frank Kramer gemeinsam mit dem Trainerteam entschieden, wer in dieser Saison die Kapitänsbinde tragen wird. Die Wahl fiel erneut auf Danny Latza, der bereits unter dem letztjährigen Coach Dimitrios Grammozis zum Spielführer ernannt wurde, aufgrund einer langwierigen Knieverletzung und einer Blinddarmoperation allerdings nur in 15 von 34 Zweitliga-Partien auf dem Rasen stand.

Eine Wiederwahl war deshalb alles andere als selbstverständlich, doch auch Kramer setzt auf den 32-Jährigen als Kapitän. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte bereits zu Jugendzeiten auf Schalke, durchlief die Knappenschmiede und war vor seinem Wechsel zum SV Darmstadt im Jahr 2011 13 Jahre im Verein aktiv. 2021 wechselte der gebürtige Gelsenkirchener Latza von Mainz 05 zurück zu seinem Herzensklub und wurde prompt zum Kapitän ernannt.

Auch in diesem Fall steht für mich der Teamgedanke über allem, weshalb wir uns ausreichend Zeit nehmen wollten, um ein Gefühl für die Gruppe und die bestehende Hierarchie zu bekommen. Frank Kramer, Trainer von Schalke 04.

Unterstützt wird Latza von zwei Stellvertretern, die in folgender Reihenfolge ernannt wurden: Top-Torjäger Simon Terodde und der neue japanische Abwehrchef Maya Yoshida. Die drei genannten bilden gemeinsam mit Victor Pálsson, Ralf Fährmann, Tom Krauß und Michael Langer, der zugleich das Amt des Kassenwarts bekleidet, den Mannschaftsrat. Krauß, der im Juni 21 Jahre alt wurde, ist das mit Abstand jüngste Mitglied im Mannschaftsrat – eine große Ehre für den Neuzugang von RB Leipzig.

Coach Kramer begründete die Entscheidung wie folgt: "Wir haben die vergangenen Tage und Wochen intensiv genutzt, um uns mit allen Beteiligten umfassend auszutauschen. Auch in diesem Fall steht für mich der Teamgedanke über allem, weshalb wir uns ausreichend Zeit nehmen wollten, um ein Gefühl für die Gruppe und die bestehende Hierarchie zu bekommen."