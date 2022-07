BVB-Schock: Sebastien Haller reist aufgrund eines Hodentumors ab

Sebastien Haller muss das Trainingslager des BVB in der Schweiz verlassen. Bei dem Neuzugang wurde ein Hodentumor gefunden.

Die Nachricht verbreitete der BVB am Montagabend um 22:55 Uhr: Neuzugang Sebastien Haller muss aus dem Trainingslager abreisen. Bei dem Stürmer wurde ein Tumor im Hoden entdeckt.

Schon bei der 1:3-Testspielniederlage gegen den FC Valencia hatte Haller gefehlt, Trainer Edin Terzic berichtete nach dem Schlusspfiff bereits, dass sich der Stürmer unwohl gefühlt habe, nähere Angaben machte Terzic nicht. Kurz danach folgte die Meldung des Vereins.

Der 28 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste habe nach dem Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt, heißt es in der Mitteilung. „Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen wurde im Laufe des Tages schließlich ein Tumor im Hoden entdeckt. Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden.“

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl spricht von einem Schock

Die Nachricht sei ein Schock gewesen, wird Sebastian Kehl zitiert. „Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt.“

Am Sonntag hatte sich Sebastien Haller noch erstmals vor die Medien gestellt und verkündet, dass er sich auf die neue Aufgabe beim BVB freue (Dortmund hat den Angreifer für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet).

BVB bleibt bis Samstag in Bad Ragaz - Haller bereits in Dortmund

Der BVB bleibt noch bis Samstag in Bad Ragaz, am Freitag testet der Klub gegen den FC Villarreal. Eigentlich sollte sich Sebastien Haller in der Schweiz an die neuen Kollegen gewöhnen, die Mannschaft kennenlernen. Doch am Montag folgte die bittere Diagnose, der Stürmer ist bereits wieder nach Dortmund gereist.