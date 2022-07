Laut Umfrage des Kickers: VfL Bochum immer noch Abstiegsfavorit

Der VfL Bochum ist immer noch der große Außenseiter der Bundesliga. In einer Umfrage des Kickers wurde die Reis-Elf zum ersten Absteiger gewählt.

Seit zwei Jahren schwimmt der VfL Bochum auf einer echten Erfolgswelle. Erst der Aufstieg aus der zweiten Bundesliga, dann der Klassenerhalt im Oberhaus. Beides haben dem Verein im Vorfeld vermutlich nur wenige Fußballfans zugetraut. Nun geht der VfL in seine zweite Bundesliga-Saison, die ja den Fußball-Weisheiten nach die schwierigere ist. Die Bochumer befinden sich derzeit im Trainingslager in Südtirol, um dieses Ziel zu erreichen. Doch die Mehrheit der Fans traut es dem VfL nicht zu.

Laut einer Umfrage des Kickers sehen 50,7 Prozent der Fans den VfL Bochum als direkten Absteiger für die kommende Saison. Auf dem zweiten Platz steht der FC Augsburg mit 48,8 Prozent. Es folgen Hertha BSC (25,9 Prozent) und der VfB Stuttgart (25,2 Prozent), die jeweils etwa die Hälfte der Stimmen bekommen haben im Vergleich zu den Bochumern. Platz 13 im vergangenen Jahr inklusive dem Erreichen des Viertelfinals im DFB-Pokal, wo der VfL Bochum erst in der Nachspielzeit der Verlängerung unterlag, waren für die Leser des Fachmagazins offenbar nicht ausreichend, um dem VfL einen erneuten Klassenerhalt zuzutrauen.

Nicht umsonst aber hatte Trainer Thomas Reis beim Trainingsauftakt die Erwartungen bereits gedämpft und den Klassenerhalt nicht als selbstverständlich eingeordnet: „Die Mannschaft hat in den vergangenen zwei Jahren Tolles geleistet. Ich denke, dass auch in diesem Jahr wieder eine gewisse Euphorie da ist. Wir werden auch in der kommenden Saison wieder versuchen, etwas unmögliches zu erreichen.“

VfL Bochum Transfers

Zugänge: Philipp Förster (VfB Stuttgart), Konstantinos Stafylidis (TSG Hoffenheim), Philipp Hofmann (Karslruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (Mainz 05), Jordi Osei Tutu (Arsenal U21), Ivan Ordets (Dinamo Moskau), Saidy Janko (Real Valladolid), Tim Oermann (eigene U19), Silvère Ganvoula (Cercle Brügge, war ausgeliehen).

Abgänge: Armel Bella-Kotchap (FC Southampton), Maxim Leitsch (Mainz 05), Sebastian Polter (Schalke 04), Milos Pantovic (Union Berlin), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Tom Weilandt (Greifswalder FC), Moritz Römling (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen), Luis Hartwig (SKN St. Pölten, ausgeliehen), Jürgen Locadia, Herbert Bockhorn, Danny Blum (alle Ziel unbekannt), Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg, war ausgeliehen), Eduard Löwen (St. Louis City, war ausgeliehen von Hertha BSC).