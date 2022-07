VfL Bochum: Vor Test: Reis über Stand bei Neuzugang Ordets

Vor dem Testspiel des VfL Bochum spricht Trainer Thomas Reis über Verletzte, Trainingseinheiten und das mögliche Debüt eines Neuzugangs.

Für den VfL Bochum steht am Mittwoch (13. Juli, Anpfiff 17:30 Uhr) das erste von zwei Testspielen an, die die Mannschaft von Trainer Thomas Reis während des Trainingslagers in Gais absolvieren wird. Gegen US Lecce aus der italienischen Serie A muss Reis auf drei Spieler verzichten - ein Neuzugang bestreitet eventuell sein Debüt.

"Ausfallen werden definitiv Christopher Antwi-Adjei, Saidy Janko und Danilo Soares", gab Reis im Vorfeld des Testspiels bekannt. Für Soares könnte Rückkehrer Kostas Stafylidis die rechte Außenverteidigerposition besetzen. Der griechische Nationalspieler ist in der vergangenen Woche fest verpflichtet worden, in der Vorsaison hatte er als Leihgabe der TSG Hoffenheim die VfL-Verantwortlichen überzeugt.

Ordets-Einsatz entscheidet sich kurzfristig

Ob er gemeinsam mit Neuzugang Ivan Ordets auflaufen wird, entscheidet Reis kurzfristig. "Bei Ivan müssen wir schauen, ob und wie viel Spielzeit wir ihm geben. Er hat sehr lange nicht mit dem Ball trainiert", will es Reis mit dem Innenverteidiger nicht überstürzen. "Es wird aber von Tag zu Tag besser", möchte Reis in Rücksprache mit dem Spieler das weitere Vorgehen besprechen.

Beim Rest der Mannschaft macht sich Reis nach kräftezehrenden Trainingstagen keine Sorgen über fehlende Frische: "Wir haben gestern eher eine lockere Einheit gemacht. Im Endeffekt hat ja jeder Spieler selbst entschieden, wie oft er laufen möchte", fügte er mit Hinweis auf die Gruppenübung hinzu. Je weniger beim Torschuss getroffen wurde, desto mehr musste im Anschluss gelaufen werden.

"Das ist im Spiel genauso. Wenn ich viele Fehler mache, muss ich auch mehr laufen." Trotz allem stand vor dem Test der Spaßfaktor im Vordergrund. "Die Jungs ziehen gut mit, wir haben intensiv gearbeitet." Daher ist sich Reis auch sicher, dass seine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird, als im Test gegen den SC Paderborn (0:2).

"Wir haben es in Paderborn in der ersten Halbzeit trotz allem ordentlich gemacht, was das Anlaufen anbelangt", fand der Trainer aber auch positive Aspekte. Trotzdem erwartet Reis von seinen Spielern Schritt für Schritt eine Leistungssteigerung: "Wir haben viele Fehler im Passspiel gemacht. Das war ein bisschen der Müdigkeit geschuldet und muss jetzt besser werden."

orth mit gp