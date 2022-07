Schalke: Neue Farbe - so sieht das Auswärtstrikot aus

Schalke 04 bestreitet heute sein zweites Testspiel gegen Blau-Weiß Lohne. Die Fans bekommen dabei ein neues Trikot zu sehen.

Wenn der FC Schalke 04 an diesem Samstag (2. Juli 2022) zum Testspiel gegen Blau-Weiß Lohne antritt, präsentiert sich der Bundesliga-Aufsteiger seinen Fans in einem neuen Gewand. Erstmals wird Schalke in den Ausweichtrikots des neuen Herstellers adidas auflaufen. Diese sind in der Saison 2022/2023 in einem Mint-Ton gehalten. Erhältlich ist das neue Shirt wie auch das Heimtrikot ab 15. Juli im Schalker Online-Shop und in den Fan-Shops.

