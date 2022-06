Bundesliga-Spielplan: Hammer-Start für Schalke, Bochum früh gegen die Bayern

Der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2022/2023 ist veröffentlich worden. RevierSport hat eine Übersicht der ersten 17. Spieltage zusammengestellt.

Der deutsche Meister FC Bayern München und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bestreiten das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga-Saison 2022/2023. Frankfurt empfängt die Bayern am Freitag, 5. August, um 20.30 Uhr in der heimischen Commerzbank-Arena. Das Spiel wird von "Sport1" live übertragen.

Wegen der WM in Katar wird während der anstehenden Spielzeit eine zweimonatige Winterpause eingelegt. Deshalb wird die Bundesliga-Hinrunde nach dem 15. Spieltag unterbrochen. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai 2023.

1. Spieltag

Freitag, 5. August, 20.30 Uhr:

Eintracht Frankfurt - Bayern München

6. bis 7. August:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Union Berlin - Hertha BSC

1. FC Köln - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

VfL Bochum - FSV Mainz

FC Augsburg - SC Freiburg

VfB Stuttgart - RB Leipzig

2. Spieltag

12. bis 14. August:

Bayern München - VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen - FC Augsburg

RB Leipzig - 1. FC Köln

SC Freiburg - Borussia Dortmund

FSV Mainz - Union Berlin

TSG Hoffenheim - VfL Bochum

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - VfB Stuttgart

3. Spieltag

19. bis 21. August:

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Union Berlin - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

VfL Bochum - FC Bayern München

FC Augsburg - FSV Mainz

VfB Stuttgart - SC Freiburg





4. Spieltag

26. bis 28. August:

Bayern München - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

SC Freiburg - VfL Bochum

1. FC Köln - VfB Stuttgart

FSV Mainz - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Hertha BSC - Borussia Dortmund

FC Schalke 04 - Union Berlin

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

5. Spieltag

2. bis 4. September:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen - SC Freiburg

Union Berlin - Bayern München

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

VfL Bochum - Werder Bremen

FC Augsburg - Hertha BSC

VfB Stuttgart - FC Schalke 04

6. Spieltag

9. bis 11. September:

Bayern München - VfB Stuttgart

RB Leipzig - Borussia Dortmund

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - Union Berlin

TSG Hoffenheim - FSV Mainz

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Hertha BSC - Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 - VfL Bochum

Werder Bremen - FC Augsburg

7. Spieltag

16. bis 18. September:

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Union Berlin - VfL Wolfsburg

FSV Mainz - Hertha BSC

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

VfL Bochum - 1. FC Köln

FC Augsburg - FC Bayern München

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt

8. Spieltag

20. September bis 3. Oktober:

FC Bayern München – Bayer Leverkusen

RB Leipzig – VfL Bochum

SC Freiburg – FSV Mainz 05

1. FC Köln – Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt – Union Berlin

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart

Hertha BSC – TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 – FC Augsburg

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach





9. Spieltag

7. bis 9. Oktober:

Borussia Dortmund – FC Bayern München

Bayer Leverkusen – FC Schalke 04

FSV Mainz 05 – RB Leipzig

TSG Hoffenheim – Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart – Union Berlin

Hertha BSC – SC Freiburg

10. Spieltag

Freitag, 14. bis 16 Oktober:

FC Bayern München – SC Freiburg

RB Leipzig – Hertha BSC

Union Berlin – Borussia Dortmund

1. FC Köln – FC Augsburg

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – VfL Bochum

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

Werder Bremen – FSV Mainz 05

11. Spieltag

21. bis 23. Oktober:

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg

SC Freiburg – Werder Bremen

FSV Mainz 05 – 1. FC Köln

TSG Hoffenheim – FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

VfL Bochum – Union Berlin

FC Augsburg – RB Leipzig

Hertha BSC – FC Schalke 04

12. Spieltag

28. bis 30. Oktober:

FC Bayern München – FSV Mainz 05

RB Leipzig – Bayer Leverkusen

Union Berlin – Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg – VfL Bochum

VfB Stuttgart – FC Augsburg

FC Schalke 04 – SC Freiburg

Werder Bremen – Hertha BSC

13. Spieltag

4. bis 6. November:

Borussia Dortmund – VfL Bochum

Bayer Leverkusen – Union Berlin

SC Freiburg – 1. FC Köln

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim – RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt

Hertha BSC – FC Bayern München

Werder Bremen – FC Schalke 04

14. Spieltag

8. bis 9. November:

FC Bayern München – Werder Bremen

RB Leipzig – SC Freiburg

Union Berlin – FC Augsburg

1. FC Köln – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – Hertha BSC

FC Schalke 04 – FSV Mainz 05

15. Spieltag

11. bis 13. November:

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

SC Freiburg – Union Berlin

FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

FC Augsburg – VfL Bochum

Hertha BSC – 1. FC Köln

FC Schalke 04 – FC Bayern München

Werder Bremen – RB Leipzig

16. Spieltag

20. bis 22. Januar:

Borussia Dortmund – FC Augsburg

RB Leipzig – FC Bayern München

Union Berlin – TSG Hoffenheim

1. FC Köln – Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

VfL Bochum – Hertha BSC

VfB Stuttgart – FSV Mainz 05

17. Spieltag

24. bis 26. Januar:

FC Bayern München – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – VfL Bochum

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC – VfL Wolfsburg

FC Schalke 04 – RB Leipzig

Werder Bremen – Union Berlin