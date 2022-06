International: So liefen die Länderspielreisen für die Revierprofis

Die Bundesliga befindet sich in der Sommerpause. Für einige Spieler geht es währenddessen auf Länderspielreise. So lief es bisher für die Profis von Schalke, Dortmund und Bochum.

Die Profiligen befinden sich aktuell in der Sommerpause, doch zahlreiche Spieler sind aktuell auf Länderspielreise. In Europa stand der Auftakt der Nations League auf dem Spielplan. So liefen die ersten Partien der Revierprofis.

FC Schalke 04

Sechs Schalker waren am Donnerstag mit ihren Nationalteams im Einsatz. Blendi Idrizi feierte mit dem Kosovo einen 2:0-Sieg auf Zypern. Der 24-Jährige stand dabei 70 Minuten auf dem Platz. Marius Lode gehörte bei Norwegens 1:0-Auswärtssieg in Serbien nicht zum Spieltagsaufgebot. Darko Churlinov war für die Nationalmannschaft Nordmazedoniens eine Halbzeit im Einsatz. Die Partie gegen Bulgarien endete 1:1.

Die polnische Nationalmannschaft um Marcin Kaminski war bereits am Mittwoch in der Nations League im Einsatz. Polen schlug Wales mit 2:1, Kaminski zählte jedoch nicht zum Spieltagskader. Bei den Walisern wurde der in der vergangenen Saison an Cercle Brügge verliehene Rabbi Matondo zur Pause ausgewechselt.

Einen deutlichen Sieg feierte Japan gegen Paraguay. Das Team um Ko Itakura, der Schalke verlassen wird, gewann das Freundschaftsspiel mit 4:1. Itakura durfte die zweiten 45 Minuten ran.

Borussia Dortmund

Zwei Dortmunder zählen zum aktuellen Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Keeper Gregor Kobel saß bei der 1:2-Niederlage gegen Tschechien nur auf der Bank, Manuel Akanji stand nicht im Spieltagskader. Raphael Guerreiro spielte für Portugal 90 Minuten durch. Die Partie gegen Spanien endete 1:1. Erling Haaland, der den Klub in Richtung Manchester City verlassen wird, schoss in Serbien das Siegtor für Norwegen.

VfL Bochum

Takuma Asano steuerte beim 4:1-Sieg Japans über Paraguay nach 36 Minuten den Treffer zum 1:0 bei. Erhan Masovic blieb bei Serbiens Niederlage gegen Norwegen über 90 Minuten auf der Bank.