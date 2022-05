BVB: So emotional verabschieden sich Zorc und Haaland

Das 2:1 über Hertha BSC stand bei Borussia Dortmund im Zeichen der Abschiede. Drei große Fanlieblinge verlassen den BVB nach dieser Saison.

Michael Zorc, Marcel Schmelzer und Erling Haaland werden ab dem 1. Juli nicht mehr für Borussia Dortmund arbeiten beziehungsweise spielen. Es wurde am Samstag sehr emotional in Dortmund.

Nach 44 Jahren beim BVB wurde Manager Zorc verabschiedet und er hatte auch sehr warme Worte für die Fans parat. Der 59-Jährige sagte: "Ich muss erst einmal sagen, wie stolz ich auf euch bin, wie ihr 'Schmelle' (Marcel Schmelzer, Anm. d. Red.) verabschiedet habt. Das ist Borussia Dortmund. Das ist heute für mich wie eine Zeitreise. Vor 47 Jahren bin ich das erste Mal dagestanden, wo ihr heute steht", sagte er in Richtung Süd und führte fort: "81 das erste Spiel, 86 hat man in der Relegation gemerkt, was der Klub dieser Stadt wert ist - da sind wir alle zusammengerückt. Über die ganzen Meisterschaften will ich gar nicht reden, das war wunderschön."

Zorc beendete seine Rede vor der Südtribüne mit den Worten: "Am schönsten war der Tag danach, der Tag, wenn man in eure Augen gesehen hat, wenn man um den Borsigplatz gefahren ist. Das waren die schönsten Momente, die ich persönlich erlebt habe. Und diese Momente bleiben für immer in meinem Herzen. Das ist das besondere an Borussia Dortmund."

Emotionale Worte fand auch Stürmerstar Erling Haaland nach seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund nach dem 2:1 gegen Hertha BSC: "Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen. Beim BVB habe ich denkwürdige Momente erlebt, besondere Leute getroffen und außergewöhnliche Teamkollegen. Aber natürlich muss ich unsere Fans erwähnen, die für uns immer wie ein zusätzlicher Spieler auf dem Feld waren", schrieb Haaland bei Instagram.

Der Torjäger wechselt zur neuen Saison zu Manchester City in die englische Premier League. "Die Gelbe Wand ist wirklich unglaublich und etwas, das man im Leben einmal als Augenzeuge erlebt haben muss. Ich werde nichts davon vergessen. Danke an alle", ergänzte der Norweger.