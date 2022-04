"FIFA 22": Videospiele-Entwickler adelt Saison von zwei Bochumern

Für seine Videospielreihe „FIFA“ sucht EA Sports nach dem „Team of the Season“. Auch zwei Bochumer dürfen auf diese Auszeichnung hoffen.

Wer ist im Team der Woche? Wer erhält eine neue Spezialkarte? Wer kommt ins „Team of the Year“. Woche für Woche warten Millionen begeisterter Fans der Videospielreihe „FIFA“ von EA Sports auf die Auszeichnungen für Profifußballer. Nun hat der Videospiele-Entwickler aus Kanada die Nominierten für das „Team of the Season“ vorgestellt, bei dem die Fans für ihre Favoriten abstimmen können. Zu den Nominierten gehören auch zwei Bochumer.

Bochums Nummer eins Manuel Riemann könnte von den Fans zum Torwart der Saison gewählt werden. Doch neben ihm gibt es eine Reihe von Nationalkeepern, die ihm den Titel streitig machen könnten. Neben Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer stehen auch Yann Sommer und der ehemalige MSV-Keeper Mark Flekken, der zuletzt sein Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft feierte, zur Wahl.

Auch Gerrit Holtmann hat mit einem Bayern-Trio, aber auch den beiden Dortmundern Jude Bellingham und Marco Reus hohe Konkurrenz auf seiner Position.

Noch bis zum 1. Mai kann auf der Homepage von EA Sports abgestimmt werden. Am 13. Mai soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Die Nominierten in der Übersicht:

Torhüter: Mark Flekken (SC Freiburg), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Manuel Riemann (VfL Bochum), Manuel Neuer (FC Bayern München).

Abwehr: Alphonso Davies (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck, Christian Günter (beide SC Freiburg), Josip Gvardiol, Angelino (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), David Raum (1899 Hoffenheim), Moussa Niakhaté (Mainz 05).

Mittelfeld: Florian Wirtz, Moussa Diaby, Kerim Demirbay (alle Bayer Leverkusen), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Patrick Wimmer, Masaya Okugawa (beide Arminia Bielefeld), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané (alle FC Bayern München), Jude Bellingham, Marco Reus (Borussia Dortmund), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Gerrit Holtmann (VfL Bochum), Salih Özcan (1. FC Köln), Wataru Endo (VfB Stuttgart).

Angriff: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Robert Lewandowski (FC Bayern München), Anthony Modeste (1. FC Köln), Jonathan Burkardt (Mainz 05), Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Christopher Nkunku (RB Leipzig).