BVB: Nach Guerreiro auch Hummels positiv auf Corona getestet

Nach Raphael Guerreiro wurde nun auch Mats Hummels positiv auf das Coronavirus getestet. Beide waren bereits in häuslicher Isolation.

Borussia Dortmund muss im kommenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gleich auf zwei seiner Leistungsträger verzichten. Sowohl Innenverteidiger Mats Hummels als auch Außenbahnspieler Raphael Guerreiro wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Beide hatten sich wegen Erkältungssymptomen bereits zuvor isoliert.

Nach dem Corona-Ausbruch beim FSV Mainz 05 war das Auswärtsspiel der Dortmunder am vergangenen Sonntag ausgefallen. Für die kommende Aufgabe gegen Abstiegskandidat Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) droht nun ein Engpass in der Defensive.

Allerdings kämpft auch Bielefeld mit einem Corona-Ausbruch. Schwerpunktmäßig sei „der Trainer- und Betreuerstab betroffen“, es gebe „mehrere Infektionen“, teilte der Verein am Dienstag mit. Offen ist hingegen, wer genau erkrankt ist.