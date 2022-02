VfL Bochum: Stammspieler fällt aus, das sind die Optionen

Nach dem irren 4:2 gegen den FC Bayern muss der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart bestehen.

Zuhause läuft es wie geschmiert für den VfL Bochum - das mussten zuletzt die Bayern hautnah miterleben. Nun will die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auch auswärts performen. Sieben Zähler nach elf Partien in der Fremde. In der Auswärtstabelle belegt der VfL nur Rang 17.

Da kann noch mehr gehen, das hofft vor dem Duell beim VfB auch Reis: "Unser Ziel ist es, dass wir auch auswärts über 90 Minuten konstant konzentriert auftreten. Auch dort haben wir uns verbessert, gegen direkte Konkurrenten gepunktet. Aber diese Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen."

Es kann sich kein Spieler zurücknehmen. Egal auf welcher Position Thomas Reis

Wieder an Bord ist bei diesem Unterfangen Stammkeeper Manuel Riemann, der nach seiner Corona-Infektion wieder fit ist. Reis: "Manuel Riemann ist zurück, er ist unser Stammtorhüter. Im Normalfall wird er also am Samstag auflaufen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Bruno Esser einen weiteren tollen Keeper haben. Das konnte man gegen die Bayern wieder sehen."

VfL Bochum stehen 23 Feldspieler vor der Partie bei VfB Stuttgart zur Verfügung

Insgesamt stehen dem Coach vor dem Spiel in Stuttgart 23 Feldspieler zur Verfügung, nur Simon Zoller und der gelbgesperrte Elvis Rexhbecaj fallen aus. Patrick Osterhage, Eduard Löwen oder Milos Pantovic sind die Spieler, die neben dem gesetzten Anthony Losilla auflaufen könnten. Bedeutet: "Es kann sich kein Spieler zurücknehmen. Egal auf welcher Position. Das können wir uns, wie gesagt, auch gar nicht erlauben. Wir brauchen weiterhin Punkte."

Am besten am Samstag, dann würde man einen Konkurrenten im Abstiegskampf erst gar nicht wieder rankommen lassen. Aktuell trennen Bochum und Stuttgart zehn Punkte, das soll so bleiben, mindestes. Reis über den Kontrahenten: "Der Gegner steht unter Druck, wird alles investieren. Da müssen wir gegenhalten. Wir sind fokussiert, können einen weiteren Schritt machen. Die Statistiken sind aber bekannt, du darfst kein bisschen nachlassen. Das kann man sich nicht erlauben."

Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.